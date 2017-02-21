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  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način

Obustavljeno

Daily CollectionŠtapni mikser

HR1600/00

4.8
| (50) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Zdrava domaća hrana na jednostavan način
Štapni mikser Philips Daily Collection kombinira 550 W snage s jedinstveno dizajniranim postoljem za miješanje. Pruža čudesno ravnomjeran rezultat kod pripreme juha, pirea i frapea. Priprema zdrave hrane nije nikada bila tako laka!
Pogledajte sve prednosti

Za savršeno izmiješane juhe, piree i frapee

Zdrava domaća hrana na jednostavan način

  • 550 W, plastični štapni nastavak

  • ProMix

  • 1 brzina

Optimalno miješanje hrane

Optimalno miješanje hrane

Razvijena u suradnji s prestižnim sveučilištem u Stutgartu, Philips ProMix jedinstvena je, napredna tehnologija koja koristi specifični trokutasti oblik za optimalno miješanje hrane i pruža najbolje radne značajke, za brže i ravnomjernije miješanje.

Sustav otpuštanja s 2 gumba za jednostavno odvajanje štapa

Sustav otpuštanja s 2 gumba za jednostavno odvajanje štapa

Sustav otpuštanja s 2 gumba na štapnom mikseru tvrtke Philips omogućava lako odvajanje štapa miksera radi lakšeg čišćenja.

Jedan prekidač

Jedan prekidač

Jedan prekidač za jednostavno korištenje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

50

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

21/02/2017

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Ta izdelek ima odlične lastnosti

S paličnim mešalnikom sem izredno zadovoljna. Je zelo zmogljiv, priročen in praktičen. Zelo priporočam nakup.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Vynikajíci

Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

07/07/2021

Україна

Україна

Те що потрібно все в одному

Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний

Prednosti

Все в одному

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

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