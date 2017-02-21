2 godine jamstva
Obustavljeno
550 W, plastični štapni nastavak
ProMix
1 brzina
Razvijena u suradnji s prestižnim sveučilištem u Stutgartu, Philips ProMix jedinstvena je, napredna tehnologija koja koristi specifični trokutasti oblik za optimalno miješanje hrane i pruža najbolje radne značajke, za brže i ravnomjernije miješanje.
Sustav otpuštanja s 2 gumba na štapnom mikseru tvrtke Philips omogućava lako odvajanje štapa miksera radi lakšeg čišćenja.
Jedan prekidač za jednostavno korištenje.
4.8
od 5
50
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lucija2705
21/02/2017
Slovenija
Provjereni kupac
Ta izdelek ima odlične lastnosti
S paličnim mešalnikom sem izredno zadovoljna. Je zelo zmogljiv, priročen in praktičen. Zelo priporočam nakup.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik
Michal89
02/10/2019
Česká republika
Vynikajíci
Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér
Sweetpanda36
07/07/2021
Україна
Те що потрібно все в одному
Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний
Prednosti
Все в одному
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер