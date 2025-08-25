Traži pojmove

  • Snažno, brzo, pouzdano! Snažno, brzo, pouzdano! Snažno, brzo, pouzdano!
  • Play Pause

    Sjeckalica serije 3000 Sjeckalica

    HR1502/00

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije

    Snažno, brzo, pouzdano!

    Ova velika sjeckalica jednostavna za uporabu idealan je kuhinjski partner za pripremu domaćih jela. Sjeckajte i drobite bilo koji sastojak zahvaljujući snažnom motoru te bezbrižno pripremajte omiljene umake.

    Saznajte više

    Sjeckalica serije 3000 Sjeckalica

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Dodatna oprema za štapni mikser

    Snažno, brzo, pouzdano!

    Priprema jela nikada nije bila lakša.

    • Superiorno sjeckanje zahvaljujući tehnologiji PowerChop
    • Brzo do savršenih rezultata uz motor od 500 W
    • Pripremajte omiljene umake u zdjeli od 2 l
    • Kontrolirajte rezultate uz postavke 2 brzine
    • Zdjela i rezači mogu se prati u perilici posuđa
    Snaga sjeckanja u ruci.

    Snaga sjeckanja u ruci.

    Brzo i savršeno sjeckanje uz motor snage 500 W. Napravite bilo koje jelo u tren oka.

    Tehnologija PowerChop za vrhunsko sjeckanje

    Tehnologija PowerChop za vrhunsko sjeckanje

    Ravnomjerno sjeckajte meke i tvrde sastojke zahvaljujući tehnologiji PowerChop koja optimalno kombinira rezače, kut rezanja i unutarnju zdjelu.

    Pripremite omiljene umake u zdjeli od 2 l

    Pripremite omiljene umake u zdjeli od 2 l

    Volite li guacamole ili pesto? U zdjeli velikog kapaciteta od 2 l možete pripremiti bilo što.

    Dvije brzine, dvostruka preciznost!

    Dvije brzine, dvostruka preciznost!

    Sastojke možete sjeckati s lakoćom zahvaljujući radu s dvije brzine. Nekoliko sekundi u prvoj brzini daje krupnije rezultate, druga brzina daje glađe rezultate.

    Nema više proklizavanja.

    Nema više proklizavanja.

    Sjeckajte jednom rukom zahvaljujući stabilnosti sjeckalice koju osigurava gumena baza.

    Lako čišćenje

    Lako čišćenje

    Nemojte brinuti o čišćenju. Zdjela i rezači mogu se prati u perilici posuđa.

    Jedan alat, beskonačne mogućnosti!

    Jedan alat, beskonačne mogućnosti!

    Od umaka do salata, ova sjeckalica lako obrađuje sve vrste sastojaka. Možete je čak upotrebljavati i za mljevenje mesa, pravljenje maslaca od orašastih plodova ili pripravu umaka za cijelu obitelj.

    Brzo sjeckanje zahvaljujući 4 rezača od nehrđajućeg čelika

    Brzo sjeckanje zahvaljujući 4 rezača od nehrđajućeg čelika

    Rezači laserske preciznosti posebno su dizajnirana da režu sve sastojke, čineći sjeckanje što je moguće bržim.

    Napravite vlastiti maslac od orašastih plodova.

    Napravite vlastiti maslac od orašastih plodova.

    Lako možete pripremiti vlastiti maslac od orašastih plodova kod kuće te istražiti nove i zdravije okuse. Možete čak napraviti i čokoladni namaz za djecu.

    Tehničke specifikacije

    • Opće specifikacije

      Primarni materijal
      Plastika
      Sekundarni materijal
      Plastika
      Funkcije
      Brzine 1 / 2
      Vrsta proizvoda
      Sjeckalica
      Certifikati
      CB
      Kapacitet košare
      Maks. 2 l
      Nogice koje se ne kližu
      Da
      Duljina kabela
      > 1,2 m
      Tehnologija
      Tehnologija PowerChop
      Dijelovi perivi u perilici posuđa
      Da
      Indikator razine kapaciteta
      Da
      Materijal vrča
      Plastika
      Materijal oštrice
      Nehrđajući čelik
      Broj okretaja u minuti (RPM)
      27,000
      Ne sadrži BPA
      Da
      Funkcija pulsiranja
      Da
      Odvojive oštrice
      Da
      Mogućnost drobljenja leda
      Da
      Mogućnost blendanja vrućih sastojaka
      < 60, ali se ne preporučuje
      Razina buke (standardna)
      < 80 dB
      Jamstvo
      2 godine
      Kompatibilno sa suhom hranom
      Da

    • Tehnički podaci

      Snaga
      500 W
      Napon
      220 – 240 V
      Frekvencija
      50 – 60 Hz
      Količina u pakiranju
      1 po F pakiranju

    • Kompatibilnost

      Dodatna oprema u kompletu 1
      Rezač S

    • Sigurnosna značajka

      Sigurnosni certifikati
      CB
      Automatsko zaustavljanje oštrice
      < 1,5 s prema sigurnosnim standardima

    • Masa i dimenzije

      Duljina proizvoda
      180 mm
      Širina proizvoda
      221 mm
      Visina proizvoda
      271 mm
      Masa proizvoda
      1245 g
      Duljina paketa
      227 mm
      Širina paketa
      372 mm
      Visina paketa
      187 mm
      Masa paketa
      1983 g

    • Trajnost

      Korisnički priručnik
      DFU

    • Država podrijetla

      Proizvedeno u
      Kina

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.