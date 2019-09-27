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Obustavljeno

Multi-Curler

HP8696/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Raznovrsne kovrče, konstantna njega

Kovrče su zauvijek, kovrče su vječne i uvijek će to biti! Philips Multi-Curler pomaže vam u oblikovanju kovrča raznih stilova: od uskih i lepršavih do valovitih i onih koje slobodno padaju. Eksperimentirajte s kovrčama uz istovremenu zaštitu kose.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Oblikujte omiljene kovrče aparatom za kovrčanje kose

Raznovrsne kovrče, konstantna njega

  • 4 nastavka za oblikovanje

  • Temperatura od 190 C

  • Keramički premaz

hvat. od 16 mm i nast. s četkom i spiralnom č. koji se navlače; hvat. od 22 mm

hvat. od 16 mm i nast. s četkom i spiralnom č. koji se navlače; hvat. od 22 mm

Philips Multi-Curler sadrži: hvataljku za kovrčanje od 16 mm za spiralne kovrče; četku za hvataljku od 16 mm za dodatni volumen; hvataljku za kovrčanje od 22 mm i spiralnu četku za velike kovrče i prekrasnu valovitu kosu.

Keramički premaz na svakom nastavku koji se zagrijava

Keramički premaz na svakom nastavku koji se zagrijava

Keramički premaz za bolju njegu kose.

Temperatura oblikovanja od 190°C pruža dugotrajne rezultate

Temperatura oblikovanja od 190°C pruža dugotrajne rezultate

Temperatura oblikovanja od 190°C jamči dugotrajne rezultate te istovremeno smanjuje mogućnost oštećenja kose.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyen használható

Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8696/00 Többfunkciós hajformázó

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8696/00 Többfunkciós hajformázó

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 