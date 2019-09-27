Obustavljeno
Raznovrsne kovrče, konstantna njega
Kovrče su zauvijek, kovrče su vječne i uvijek će to biti! Philips Multi-Curler pomaže vam u oblikovanju kovrča raznih stilova: od uskih i lepršavih do valovitih i onih koje slobodno padaju. Eksperimentirajte s kovrčama uz istovremenu zaštitu kose.
4 nastavka za oblikovanje
Temperatura od 190 C
Keramički premaz
Philips Multi-Curler sadrži: hvataljku za kovrčanje od 16 mm za spiralne kovrče; četku za hvataljku od 16 mm za dodatni volumen; hvataljku za kovrčanje od 22 mm i spiralnu četku za velike kovrče i prekrasnu valovitu kosu.
Keramički premaz za bolju njegu kose.
Temperatura oblikovanja od 190°C jamči dugotrajne rezultate te istovremeno smanjuje mogućnost oštećenja kose.
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5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Anita79
27/09/2019
Magyarország
Könnyen használható
Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8696/00 Többfunkciós hajformázó
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8696/00 Többfunkciós hajformázó
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)