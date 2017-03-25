2 godine jamstva
Obustavljeno
Care Edition
Regeneracija ionima
Cijev od 45 mm
Keramička obloga s keratinom
Jedinstvena vlakna koja se mogu uvući jamče jednostavnu i sigurnu primjenu: omotajte kosu oko četke, okrenite hladni vrh i vlakna će se uvući. Ova jedinstvena značajka pruža sigurno otpuštanje kose i održavanje savršenog oblika kovrče.
njega ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta
Birajte između 2 postavke temperature za oblikovanje od 160 °C i 190 °C kako biste osigurali dugotrajne rezultate, istovremeno smanjujući rizik od oštećenja kose.
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Renia83
25/03/2017
Polska
Super produkt, posiadający wiele przydatnych funkcji.
Jest to super szczotka, spełniła wszystkie moje oczekiwania. Bardzo łatwo układa się nią włosy. Mam średniej długości włosy, które są niesforne, dlatego dziennie używałam prostownicy, ale od kiedy posiadam tę szczotkę używam tylko jej. Mogę lekko podkręcić włosy, wyprostować ,wygładzić i najważniejsze nie muszę męczyć się już dodatkowo ze szczotką, którą potrzebowałam przy prostownicy. Dla mnie ekstra funkcją są chowane igiełki, które można schować przekręcając koniec szczotki aby szybko uwolnić, bez szarpania włosy. Fryzura jest naturalna, żadnego efektu sztucznych loków, długo się utrzymuje. Jestem bardzo zadowolona, uwielbiam ją od pierwszego użycia. Koleżanki z pracy już zauważyły efekty, na których mi zależało, dlatego polecam wszystkim.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine
Pitaszek
07/03/2017
Polska
Wielofunkcyjny,doskonały produkt do pielęgnacji i stylizacji włosów.
Suszarko-lokówka KeraShine pomaga mi w prosty,szybki i bezpieczny sposób wystylizować swoją fryzurę.Jednocześnie suszę i modeluję włosy,a dzięki powłoce ceramicznej z keratyną - także pielęgnuję.Prawdziwym hitem jest możliwość ustawienia chłodnego nawiewu,dzięki czemu nie niszczę i nie przegrzewam swoich włosów podczas modelowania.Lokówka jest lekka i poręczna,szybko się nagrzewa,a długi,obrotowy kabel jest bardzo poręczny przy stylizacji włosów z tyłu głowy.Podoba mi się możliwość ustawienia regulacji temperatury oraz pielęgnacja jonowa,dzięki czemu moje włosy nie puszą się i nie elektryzują,a ja mogę cieszyć się zadbaną fryzurą bez względu na pogodę.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine
antenka
12/12/2016
Česká republika
Jen pro jemné vlasy
Trvá jen několik vteřin, než se rozehřeje. Drží se dobře a pracuje se ním jednoduše. Mám husté, dlouhé a silné vlasy a kartáč dokáže natočit bohužel jen konce. Zvažuji, že ho vrátím, rozhodně to není, co jsem čekala, žádné vlny...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)