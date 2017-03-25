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  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
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  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
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  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
  • Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen

Obustavljeno

Grijana četka KeraShine

HP8632/00

4.7
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen
Aparat za oblikovanje kose KeraShine Ionic tvrtke Philips omogućava jednostavno oblikovanje mekih valovitih uvojaka uz istovremenu njegu kose. Grijana cijev od 45 mm s keratinskom oblogom osigurava dugotrajne rezultate, a vlakna koja se mogu uvući jamče sigurnu primjenu.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

uz keramičke ploče s keratinom

Nježnim oblikovanjem postignite meke valovite uvojke i volumen

  • Care Edition

  • Regeneracija ionima

  • Cijev od 45 mm

  • Keramička obloga s keratinom

Vlakna koja se mogu uvući za sigurno otpuštanje kose

Vlakna koja se mogu uvući za sigurno otpuštanje kose

Jedinstvena vlakna koja se mogu uvući jamče jednostavnu i sigurnu primjenu: omotajte kosu oko četke, okrenite hladni vrh i vlakna će se uvući. Ova jedinstvena značajka pruža sigurno otpuštanje kose i održavanje savršenog oblika kovrče.

njega ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

njega ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

njega ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

2 postavke temperature za oblikovanje ovisno o tipu kose

Birajte između 2 postavke temperature za oblikovanje od 160 °C i 190 °C kako biste osigurali dugotrajne rezultate, istovremeno smanjujući rizik od oštećenja kose.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

25/03/2017

Polska

Polska

Super produkt, posiadający wiele przydatnych funkcji.

Jest to super szczotka, spełniła wszystkie moje oczekiwania. Bardzo łatwo układa się nią włosy. Mam średniej długości włosy, które są niesforne, dlatego dziennie używałam prostownicy, ale od kiedy posiadam tę szczotkę używam tylko jej. Mogę lekko podkręcić włosy, wyprostować ,wygładzić i najważniejsze nie muszę męczyć się już dodatkowo ze szczotką, którą potrzebowałam przy prostownicy. Dla mnie ekstra funkcją są chowane igiełki, które można schować przekręcając koniec szczotki aby szybko uwolnić, bez szarpania włosy. Fryzura jest naturalna, żadnego efektu sztucznych loków, długo się utrzymuje. Jestem bardzo zadowolona, uwielbiam ją od pierwszego użycia. Koleżanki z pracy już zauważyły efekty, na których mi zależało, dlatego polecam wszystkim.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

07/03/2017

Polska

Polska

Wielofunkcyjny,doskonały produkt do pielęgnacji i stylizacji włosów.

Suszarko-lokówka KeraShine pomaga mi w prosty,szybki i bezpieczny sposób wystylizować swoją fryzurę.Jednocześnie suszę i modeluję włosy,a dzięki powłoce ceramicznej z keratyną - także pielęgnuję.Prawdziwym hitem jest możliwość ustawienia chłodnego nawiewu,dzięki czemu nie niszczę i nie przegrzewam swoich włosów podczas modelowania.Lokówka jest lekka i poręczna,szybko się nagrzewa,a długi,obrotowy kabel jest bardzo poręczny przy stylizacji włosów z tyłu głowy.Podoba mi się możliwość ustawienia regulacji temperatury oraz pielęgnacja jonowa,dzięki czemu moje włosy nie puszą się i nie elektryzują,a ja mogę cieszyć się zadbaną fryzurą bez względu na pogodę.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

12/12/2016

Česká republika

Česká republika

Jen pro jemné vlasy

Trvá jen několik vteřin, než se rozehřeje. Drží se dobře a pracuje se ním jednoduše. Mám husté, dlouhé a silné vlasy a kartáč dokáže natočit bohužel jen konce. Zvažuji, že ho vrátím, rozhodně to není, co jsem čekala, žádné vlny...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 