Obustavljeno
Bezbrižno oblikovanje kovrča i valovitih uvojaka zdravog izgleda
Biste li željeli kreirati kovrče i valovite uvojke prirodnog izgleda bez brige o oštećenju kose i opekotinama na rukama tijekom oblikovanja? Mirni oblikujte kosu zahvaljujući inovativnom aparatu za uvijanje kose Philips ProCare.
Konična cijev (13 – 25 mm)
Meki baršunasti premaz
Temperatura od 150 – 200 C
Indikator spremnosti za kovrče
Zaštitni premaz cijevi pruža sigurno oblikovanje bez rizika od opekotina. 96% žena reklo je da "zaštitni premaz pruža sigurno oblikovanje bez rizika od opekotina". U istraživanju je sudjelovalo 55 žena.
Jedinstveni indikator spremnosti za kovrče zvučnim signalom daje vam do znanja da je kovrčanje gotovo. Ova inovativna značajka pomaže vam u postizanju predivnih kovrča i valovitih uvojaka te sprječava pregrijavanje kose. Jednostavno odaberite jedno od tri vremena za kovrčanje, ovisno o svom tipu kose, i pritisnite gumb nakon što kosu omotate oko cijevi.
Integrirani LCD zaslon s naznakom tipa kose omogućava vam odabir odgovarajućeg vremena kovrčanja za vaš tip kose i sprječava pregrijavanje.
4.8
od 5
27
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Iza35
18/12/2016
Polska
Polecam :)
ProCare Lokówka stożkowa HP8619/00 to mój ulubiony produkt do stylizacji włosów. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób mogę stworzyć ciekawe fryzury w krótkim czasie.Zaletą tej lokówki jest dźwiękowy wskaźnik informujący o tym, że loki są gotowe, a także cyfrowa regulacja temperatury. Dzięki temu nie przegrzejemy włosów i pozostaną zdrowe i piękne na długo.Polecam :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
staraeda
31/05/2016
Polska
Idealna lokówka dla każdej pani
Dla mnie najważniejsza cecha delikatna powłoka lokówki chroni przed poparzeniem rąk i włosów.Jestem eko świadoma dlatego kupiłam lokówkę bo ma niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla.Ma też wskaźnik który pokazuje kiedy loki są gotowe.Robi przepiękne loko dzięki stożkowemu wałkowi.Nie wspomnę,że i cena jest na każdą kieszeń.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
angelusia
17/10/2014
Polska
Łatwa obsługa i wymarzona fryzura w parę minut !
Oto lokówka dzięki której codzienne wykonywanie fryzury jest dla mnie banalnie proste. Sprzęt sprawdza się fantastycznie, nie niszczy włosów lecz tworzy idealne loki. Nawet osoby dla których zwykle posługiwanie się tego typu wynalazkiem było trudnością, poradzą sobie całkowicie. Duży plus za wygląd i szereg funkcji ułatwiających obsługę :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)