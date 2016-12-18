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  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

ProCareAparat za uvijanje kose koničnog oblika

HP8619/00

4.8

| (27) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Bezbrižno oblikovanje kovrča i valovitih uvojaka zdravog izgleda

Biste li željeli kreirati kovrče i valovite uvojke prirodnog izgleda bez brige o oštećenju kose i opekotinama na rukama tijekom oblikovanja? Mirni oblikujte kosu zahvaljujući inovativnom aparatu za uvijanje kose Philips ProCare.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Bezbrižno oblikovanje kovrča i valovitih uvojaka zdravog izgleda

  • Konična cijev (13 – 25 mm)

  • Meki baršunasti premaz

  • Temperatura od 150 – 200 C

  • Indikator spremnosti za kovrče

Zaštitni premaz za sprječavanje trenutnih opekotina na rukama i zaštitu kose.

Zaštitni premaz za sprječavanje trenutnih opekotina na rukama i zaštitu kose.

Zaštitni premaz cijevi pruža sigurno oblikovanje bez rizika od opekotina. 96% žena reklo je da "zaštitni premaz pruža sigurno oblikovanje bez rizika od opekotina". U istraživanju je sudjelovalo 55 žena.

Jedinstveni indikator naznačuje kada je kovrčanje gotovo.

Jedinstveni indikator naznačuje kada je kovrčanje gotovo.

Jedinstveni indikator spremnosti za kovrče zvučnim signalom daje vam do znanja da je kovrčanje gotovo. Ova inovativna značajka pomaže vam u postizanju predivnih kovrča i valovitih uvojaka te sprječava pregrijavanje kose. Jednostavno odaberite jedno od tri vremena za kovrčanje, ovisno o svom tipu kose, i pritisnite gumb nakon što kosu omotate oko cijevi.

Digitalne postavke temperature za vaš tip kose.

Digitalne postavke temperature za vaš tip kose.

Integrirani LCD zaslon s naznakom tipa kose omogućava vam odabir odgovarajućeg vremena kovrčanja za vaš tip kose i sprječava pregrijavanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

27

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

18/12/2016

Polska

Polska

Polecam :)

ProCare Lokówka stożkowa HP8619/00 to mój ulubiony produkt do stylizacji włosów. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób mogę stworzyć ciekawe fryzury w krótkim czasie.Zaletą tej lokówki jest dźwiękowy wskaźnik informujący o tym, że loki są gotowe, a także cyfrowa regulacja temperatury. Dzięki temu nie przegrzejemy włosów i pozostaną zdrowe i piękne na długo.Polecam :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

31/05/2016

Polska

Polska

Idealna lokówka dla każdej pani

Dla mnie najważniejsza cecha delikatna powłoka lokówki chroni przed poparzeniem rąk i włosów.Jestem eko świadoma dlatego kupiłam lokówkę bo ma niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla.Ma też wskaźnik który pokazuje kiedy loki są gotowe.Robi przepiękne loko dzięki stożkowemu wałkowi.Nie wspomnę,że i cena jest na każdą kieszeń.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

17/10/2014

Polska

Polska

Łatwa obsługa i wymarzona fryzura w parę minut !

Oto lokówka dzięki której codzienne wykonywanie fryzury jest dla mnie banalnie proste. Sprzęt sprawdza się fantastycznie, nie niszczy włosów lecz tworzy idealne loki. Nawet osoby dla których zwykle posługiwanie się tego typu wynalazkiem było trudnością, poradzą sobie całkowicie. Duży plus za wygląd i szereg funkcji ułatwiających obsługę :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 