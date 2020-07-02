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  • Oblikujte uz istovremenu njegu i postignite prirodne kovrče
  • Oblikujte uz istovremenu njegu i postignite prirodne kovrče
  • Oblikujte uz istovremenu njegu i postignite prirodne kovrče
  • Oblikujte uz istovremenu njegu i postignite prirodne kovrče
  • Oblikujte uz istovremenu njegu i postignite prirodne kovrče
  • Oblikujte uz istovremenu njegu i postignite prirodne kovrče
  • Oblikujte uz istovremenu njegu i postignite prirodne kovrče
  • Oblikujte uz istovremenu njegu i postignite prirodne kovrče

Obustavljeno

Aparat za kovrčanje KeraShine

HP8607/00

4.9
| (10) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Oblikujte uz istovremenu njegu i postignite prirodne kovrče
Želite li oblikovati uvojke prirodnog izgleda koje je jednostavno održavati, bez oštećenja i isušivanja kose? Novi aparat za kovrčanje KeraShine s cijevi od 25 mm za kovrče prirodnog izgleda ima zaštitnu keramičku oblogu s keratinom i promjenjivu postavku temperature
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

uz keramičke ploče s keratinom

Oblikujte uz istovremenu njegu i postignite prirodne kovrče

  • Care Edition

  • Cijev od 25 mm

  • Temperatura od 130 – 200 C

  • Keramička obloga s keratinom

Zaštitna keramička obloga s dodatkom keratina

Zaštitna keramička obloga s dodatkom keratina

Zaštitna keramička obloga s dodatkom keratina za bolju njegu kose

Cijev od 25 mm za uvojke prirodnog izgleda

Cijev od 25 mm za uvojke prirodnog izgleda

Promjer cijevi od 25 mm omogućava postizanje moderne valovite frizure i opuštenih kovrča koje će izgledati prirodno, kao da u njih nije uložen trud.

Kotačić otpornika i 8 postavki temperature

Kotačić otpornika s 8 postavki temperature (od 130 do 200 °C) omogućava vam odabir temperature koja odgovara tipu vaše kose

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

10

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

02/07/2020

România

România

Provjereni kupac

Super

Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8607/00 Ondulator KeraShine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8607/00 Ondulator KeraShine

29/05/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

09/05/2019

România

România

Excelent

Am cumparat acest produs de care sunt foarte multumita. Se foloseste foarte usor si rapid .

Ova recenzija je napravljena za HP8607/00 Ondulator KeraShine

Ova recenzija je napravljena za HP8607/00 Ondulator KeraShine

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 