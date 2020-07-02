2 godine jamstva
Obustavljeno
Care Edition
Cijev od 25 mm
Temperatura od 130 – 200 C
Keramička obloga s keratinom
Zaštitna keramička obloga s dodatkom keratina za bolju njegu kose
Promjer cijevi od 25 mm omogućava postizanje moderne valovite frizure i opuštenih kovrča koje će izgledati prirodno, kao da u njih nije uložen trud.
Kotačić otpornika s 8 postavki temperature (od 130 do 200 °C) omogućava vam odabir temperature koja odgovara tipu vaše kose
4.9
od 5
10
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Rox27
02/07/2020
România
Provjereni kupac
Super
Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8607/00 Ondulator KeraShine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8607/00 Ondulator KeraShine
Dyttah
29/05/2020
Magyarország
Szuper
Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Danah
09/05/2019
România
Excelent
Am cumparat acest produs de care sunt foarte multumita. Se foloseste foarte usor si rapid .
Ova recenzija je napravljena za HP8607/00 Ondulator KeraShine
Ova recenzija je napravljena za HP8607/00 Ondulator KeraShine
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)