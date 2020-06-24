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Obustavljeno

Aparat za ravnanje kose

HP8342

5

| (6) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod

Njegujte svoju kosu danju i noću

Philips vam pruža jedinstvenu značajku Care Touch® koja omogućava duže trajanje rezultata ravnanja uz manje oštećenja.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

SalonStraight Respect

Njegujte svoju kosu danju i noću

  • SalonStraight

  • Respect

Zdravije ponovno oblikovanje s automatskim postavkama nježnije temperature

Zdravije ponovno oblikovanje s automatskim postavkama nježnije temperature

Automatska postavka za zdravo ponovno oblikovanje. Održavajte frizuru cijeli dan vodeći računa o kvaliteti kose

Keramičke ploče za glatku i sjajnu kosu

Keramičke ploče za glatku i sjajnu kosu

Keramika je prirodno mikroskopski glatka i trajna te se ubraja u najbolje materijale za izradu ploča za ravnanje. Ploče nesmetano klize kroz vašu kosu i ostavljaju je savršeno ravnom.

Regeneracija ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Regeneracija ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

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Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

6

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/06/2020

България

България

Продуктът има чудесни характеристики.

Пресата е много добра. Прави косата много гладка и блестяща.Много добре изправя косата дори при по ниска температура .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8342 Straightener

Datum upotrebe 2018-06-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8342 Straightener

Datum upotrebe 2018-06-24

05/03/2017

Polska

Polska

karolas

polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8342 Straightener

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8342 Straightener

03/12/2013

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8342 Straightener

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8342 Straightener

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 