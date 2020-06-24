Obustavljeno
Njegujte svoju kosu danju i noću
Philips vam pruža jedinstvenu značajku Care Touch® koja omogućava duže trajanje rezultata ravnanja uz manje oštećenja.
SalonStraight
Respect
Automatska postavka za zdravo ponovno oblikovanje. Održavajte frizuru cijeli dan vodeći računa o kvaliteti kose
Keramika je prirodno mikroskopski glatka i trajna te se ubraja u najbolje materijale za izradu ploča za ravnanje. Ploče nesmetano klize kroz vašu kosu i ostavljaju je savršeno ravnom.
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5.0
od 5
6
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
melo77
24/06/2020
България
Продуктът има чудесни характеристики.
Пресата е много добра. Прави косата много гладка и блестяща.Много добре изправя косата дори при по ниска температура .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8342 Straightener
Datum upotrebe 2018-06-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8342 Straightener
Datum upotrebe 2018-06-24
karola03
05/03/2017
Polska
karolas
polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8342 Straightener
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8342 Straightener
HALINKA222222
03/12/2013
Polska
SUPER PRODUKT
SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8342 Straightener
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8342 Straightener
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)