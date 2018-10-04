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Obustavljeno

Aparat za ravnanje kose

HP8315/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Neka blista!

Ovaj aparat za ravnanje kose sa širokim pločama i ionskom tehnologijom omogućit će vam da u manje vremena ostvarite lijepu kosu i frizuru. Izuzetno velike ploče posebno su dizajnirane za deblju ili dugu kosu kako biste u jednom potezu mogli izravnati više kose

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Aparat za ravnanje kose SalonStraight Active ION

Neka blista!

Izuzetno široke ploče daju bolje rezultate na debljoj ili dugoj kosi

Izuzetno široke ploče daju bolje rezultate na debljoj ili dugoj kosi

Ove vrlo široke ploče za ravnanje posebno su dizajnirane za deblju i dugu kosu. Ploča veće širine može izravnati više kose u jednom pokušaju te tako skratiti vrijeme potrebno za ravnanje.

Regeneracija ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Regeneracija ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

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Zahvaljujući keramičkom premazu aparat iznimno glatko klizi

Zahvaljujući keramičkom premazu aparat iznimno glatko klizi

Glatke ploče prevučene keramikom sprječavaju oštećenje kose tijekom oblikovanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/10/2018

Україна

Україна

Рекомендую

Рекомендую , отличный товар, отменное качество, очень довольна, пользуюсь уже 7 лет .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8315/00 Straightener

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8315/00 Straightener

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 