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Neka blista!
Ovaj aparat za ravnanje kose sa širokim pločama i ionskom tehnologijom omogućit će vam da u manje vremena ostvarite lijepu kosu i frizuru. Izuzetno velike ploče posebno su dizajnirane za deblju ili dugu kosu kako biste u jednom potezu mogli izravnati više kose
Ove vrlo široke ploče za ravnanje posebno su dizajnirane za deblju i dugu kosu. Ploča veće širine može izravnati više kose u jednom pokušaju te tako skratiti vrijeme potrebno za ravnanje.
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Glatke ploče prevučene keramikom sprječavaju oštećenje kose tijekom oblikovanja.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Валентина
04/10/2018
Україна
Рекомендую
Рекомендую , отличный товар, отменное качество, очень довольна, пользуюсь уже 7 лет .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8315/00 Straightener
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8315/00 Straightener
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)