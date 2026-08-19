Obustavljeno
HP8297/00
Prirodna glatkoća uz volumen
Ovaj aparat za oblikovanje kose tvrtke Philips omogućava vam oblikovanje prirodno ravne kose uz volumen koji odgovara vašoj kosi. Brzo, nježno i lako.
Kontrola za savršeno zatezanje osigurava odgovarajuće zatezanje između keramičkih ploča i kose kako biste postigli predivno glatku frizuru poboljšanog prirodnog volumena kose.
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Digitalne postavke temperature omogućuju lak odabir željene funkcije, odnosno prilagodbu temperature na digitalnom zaslonu. Tako za svoj tip kose i potrebe možete odabrati savršenu temperaturu. Rezultat je savršeno oblikovana kosa pritiskom jednog gumba.
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Recenzije
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)