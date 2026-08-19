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Obustavljeno

Aparat za ravnanje kose

HP8297/00

Prirodna glatkoća uz volumen

Ovaj aparat za oblikovanje kose tvrtke Philips omogućava vam oblikovanje prirodno ravne kose uz volumen koji odgovara vašoj kosi. Brzo, nježno i lako.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Aparat za oblikovanje prirodno ravne kose

Prirodna glatkoća uz volumen

Kontrola za savršeno zatezanje za elegantne frizure prirodnog volumena

Kontrola za savršeno zatezanje za elegantne frizure prirodnog volumena

Kontrola za savršeno zatezanje osigurava odgovarajuće zatezanje između keramičkih ploča i kose kako biste postigli predivno glatku frizuru poboljšanog prirodnog volumena kose.

Regeneracija ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Regeneracija ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

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Digitalne postavke temp. jamče izrazito glatku kosu, bez obzira na tip kose

Digitalne postavke temp. jamče izrazito glatku kosu, bez obzira na tip kose

Digitalne postavke temperature omogućuju lak odabir željene funkcije, odnosno prilagodbu temperature na digitalnom zaslonu. Tako za svoj tip kose i potrebe možete odabrati savršenu temperaturu. Rezultat je savršeno oblikovana kosa pritiskom jednog gumba.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 