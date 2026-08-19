Digitalne postavke temp. jamče izrazito glatku kosu, bez obzira na tip kose

Digitalne postavke temperature omogućuju lak odabir željene funkcije, odnosno prilagodbu temperature na digitalnom zaslonu. Tako za svoj tip kose i potrebe možete odabrati savršenu temperaturu. Rezultat je savršeno oblikovana kosa pritiskom jednog gumba.