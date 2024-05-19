2 godine jamstva
Obustavljeno
ThermoProtect Ionic
2200 W
Njega ionima
Nastavak za volumen
ThermoProtect temperatura pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.
Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2200 W ima moćan protok zraka. Tako nastaje kombinacija snage i brzine koja sušenje i oblikovanje frizure čini bržim i jednostavnijim.
Potrebna brzina i temperatura mogu se jednostavno prilagoditi kako biste ostvarili vrhunske rezultate. Šest postavki osigurava potpunu kontrolu za precizno i prilagođeno oblikovanje frizure.
4.9
od 5
235
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Njoko
19/05/2024
Hrvatska
Odličan!
Izvrstan uređaj, koji nam služi već skoro 3 godine bezprijekorno. Preporučam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu
Tinka75
16/03/2022
Hrvatska
Provjereni kupac
Sušilo za kosu
Odličan!!! Inače koristim Philips epilator i peglu za kosu, a sada i sušilo za kosu. Zadovoljna sam svim proizvodima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu
Tonka AA
11/06/2021
Hrvatska
Odličan!
Svima preporučam ,sljedeći je neki novi model kad izađe.
Prednosti
Odličan ,dvije brzine. Brzo osuši košu.
Mane
Sve dobro :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced BHD170/00 Hairdryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced BHD170/00 Hairdryer
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)