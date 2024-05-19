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  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
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  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
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  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect

Obustavljeno

DryCare AdvancedSušilo za kosu

HP8232/00

4.9
| (235) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
Zaštitite kosu dok uživate u brzom sušenju. Sušilo za kosu ima više postavki brzine i temperature. Sadrži značajku ThermoProtect za brzo sušenje pri konstantnoj temperaturi koja štiti kosu i njegu ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

s nastavkom za volumen i mlaznicom za oblikovanje od 14 mm.

Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Njega ionima

  • Nastavak za volumen

Postavka temperature ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect

ThermoProtect temperatura pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.

Profesionalna snaga od 2200 W daje savršene rezultate

Profesionalna snaga od 2200 W daje savršene rezultate

Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2200 W ima moćan protok zraka. Tako nastaje kombinacija snage i brzine koja sušenje i oblikovanje frizure čini bržim i jednostavnijim.

Potpuna kontrola uz šest prilagodljivih postavki za brzinu i temperaturu

Potpuna kontrola uz šest prilagodljivih postavki za brzinu i temperaturu

Potrebna brzina i temperatura mogu se jednostavno prilagoditi kako biste ostvarili vrhunske rezultate. Šest postavki osigurava potpunu kontrolu za precizno i prilagođeno oblikovanje frizure.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

235

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

19/05/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Izvrstan uređaj, koji nam služi već skoro 3 godine bezprijekorno. Preporučam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu

16/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Sušilo za kosu

Odličan!!! Inače koristim Philips epilator i peglu za kosu, a sada i sušilo za kosu. Zadovoljna sam svim proizvodima.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu

11/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Svima preporučam ,sljedeći je neki novi model kad izađe.

Prednosti

Odličan ,dvije brzine. Brzo osuši košu.

Mane

Sve dobro :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced BHD170/00 Hairdryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced BHD170/00 Hairdryer

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 