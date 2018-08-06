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  • Jednostavno do dugotrajnije glatkoće
  • Jednostavno do dugotrajnije glatkoće
  • Jednostavno do dugotrajnije glatkoće
  • Jednostavno do dugotrajnije glatkoće
  • Jednostavno do dugotrajnije glatkoće
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  • Jednostavno do dugotrajnije glatkoće
  • Jednostavno do dugotrajnije glatkoće
  • Jednostavno do dugotrajnije glatkoće
  • Jednostavno do dugotrajnije glatkoće
  • Jednostavno do dugotrajnije glatkoće

Obustavljeno

SatinelleEpilator

HP6403/00

4.7
| (318) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno do dugotrajnije glatkoće
Uživajte u dugotrajno glatkim nogama uz ovaj epilator tvrtke Philips. Osigurava vrhunsko uklanjanje dlačica s korijenom, za noge bez dlačica do četiri tjedna
Pogledajte sve prednosti

Brz i učinkovit epilator

Jednostavno do dugotrajnije glatkoće

  • Satinelle

  • s glavom za brijanje

Učinkovit sustav za epilaciju izvlači dlačice s korijenom

Učinkovit sustav za epilaciju izvlači dlačice s korijenom

Ovaj epilator ima učinkovit sustav za epilaciju koji kožu tjednima ostavlja glatkom i bez dlačica

Profilirana ergonomska drška za ugodno rukovanje

Profilirana ergonomska drška za ugodno rukovanje

Zaobljeni oblik savršeno pristaje u ruku i omogućava udobno skidanje dlačica. A pored toga odlično izgleda!

Dodatna glava za brijanje

Dodatna glava za brijanje

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

318

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/08/2018

Česká republika

Česká republika

Tento produkt doporučuji.

Strojek mám už 4 roky. Je pravidelně používaný a stále je jako nový. Je skvělý i na cesty kvůli jeho kapesním rozměrům. Vytrhává i malé chloupky a redukuje růst nových. Jako velké plus vidím 2 rychlosti ze začátku jsem používala jen sníženou rychlost než jsem si zvykla na mírnou bolest z epilace. Jako další plus vidím snímatelnost epilační hlavy při čištění pinzet. Velká spokojenost !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

06/08/2018

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost

Mám starší model tohoto výrobku a jsem s ním velice spokojená.Vytrhává krátké chloupky a nohy jsou příjemně hladké.Skvělé je že má výměnné hlavice.Ta holící je opravdu výborná.Mám ještě starý epilátor od philips a ten je stále také perfektní.Až našetřím koupím si Lumea IPL Na výrobky Philips nedám dopustit

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

03/08/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji tento produkt

Epilátorem jsem nad míru spokojená. Jeden mám na nohy a jeden menší na citlivější partie. Maximální spokojenost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor

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