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Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL Komplet za doručak
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HD9955/00
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Ovaj posebni Philips Airfryer komplet za doručak omogućuje pripremu doručka za cijelu obitelj odjednom. Usavršite pripremu zdravog doručka s poširanim jajima, tostiranim kruhom, kobasicama i povrćem
Philips Airfryer ispušta bijeli dim
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