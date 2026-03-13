ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Daily Collection aparat za kavu

Obustavljeno

Podrška

Daily Collectionaparat za kavu

HD7450/70

Daily Collection aparat za kavu

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker HD7450/70

  • PDF dat., 1.8 MB
  • 13 March 2026

Uživajte u dobroj kavi iz filtra uz ovaj pouzdani aparat za kavu tvrtke Philips koji ima privlačan i kompaktan dizajn za lako spremanje.

  • PDF dat.
  • 29 March 2026

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći