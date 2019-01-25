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  • Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
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  • Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
  • Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
  • Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
  • Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
  • Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
  • Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
  • Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
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  • Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
  • Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
  • Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
  • Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
  • Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
  • Dobra kava iz filtra koja se lako priprema

Obustavljeno

Daily Collectionaparat za kavu

HD7450/70

4.7
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
Uživajte u dobroj kavi iz filtra uz ovaj pouzdani aparat za kavu tvrtke Philips koji ima privlačan i kompaktan dizajn za lako spremanje.
Pogledajte sve prednosti

Može primiti 4 do 6 šalica, kompaktan dizajn

Dobra kava iz filtra koja se lako priprema

  • Sa staklenim vrčem

  • Bijela i plava

Oznaka razine vode olakšava punjenje

Oznaka razine vode olakšava punjenje

Lako i precizno napunite spremnik za vodu uz oznaku razine vode.

Uz funkciju zaustavljanja kapanja kavu možete uliti kad poželite

Uz funkciju zaustavljanja kapanja kavu možete uliti kad poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućuje vam da ulijete kavu u šalicu prije nego što ciklus kuhanja završi.

Odjeljak za spremanje kabela omogućuje jednostavno smještanje u kuhinju

Odjeljak za spremanje kabela omogućuje jednostavno smještanje u kuhinju

Višak kabela može se spremiti u odjeljak za kabel ispod aparata za kavu, tako da se aparat uredno može smjestiti u kuhinji.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiválóan megfelel

Pár éve vettem, de ma is hibátlanul működik. Minden nap használom és soha nem okozott még csalódást. Mint minden Philips termékemmel, ezzel is nagyon elégedett vagyok!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző

18/02/2015

България

България

много компактна и лесна за поддръжка

много компактна и лесна за поддръжка, кафето е готово за секунди

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7450/70 Кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7450/70 Кафемашина

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

výrobek vyhovuje účelu

- výrobek splňuje požadavky na vaření kávy i čaje - při naplnění zásobní nádržky v přístroji na maximum a když vše necháte překapat, nádobu z přístroje nevyndáte bez částečného ulití obsahu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

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