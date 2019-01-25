2 godine jamstva
Obustavljeno
Sa staklenim vrčem
Bijela i plava
Lako i precizno napunite spremnik za vodu uz oznaku razine vode.
Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućuje vam da ulijete kavu u šalicu prije nego što ciklus kuhanja završi.
Višak kabela može se spremiti u odjeljak za kabel ispod aparata za kavu, tako da se aparat uredno može smjestiti u kuhinji.
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zoli38
25/01/2019
Magyarország
Kiválóan megfelel
Pár éve vettem, de ma is hibátlanul működik. Minden nap használom és soha nem okozott még csalódást. Mint minden Philips termékemmel, ezzel is nagyon elégedett vagyok!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző
nikrus
18/02/2015
България
много компактна и лесна за поддръжка
много компактна и лесна за поддръжка, кафето е готово за секунди
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7450/70 Кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7450/70 Кафемашина
josim
18/08/2013
Česká republika
výrobek vyhovuje účelu
- výrobek splňuje požadavky na vaření kávy i čaje - při naplnění zásobní nádržky v přístroji na maximum a když vše necháte překapat, nádobu z přístroje nevyndáte bez částečného ulití obsahu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7450/20 Coffee maker