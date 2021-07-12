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  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan

Obustavljeno

Viva CollectionToster

HD2637/90

4.9
| (63) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
10 % širi otvori* zajedno s rešetkama koje se same centriraju, uvijek savršeno centrirano drže i fiksiraju svaku šnitu, bilo da je tanka ili deblja ručno narezana, kako biste postigli ravnomjernu prepečenost.
Pogledajte sve prednosti

Izuzetno široki otvori za lako umetanje debelih ili tankih šnita

Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan

  • Toster s 2 iznimno široka otvora

  • Ugrađeni grijač peciva

  • Crna

Izuzetno širok otvor za tanke, debele, svježe ili zamrznute šnite.

Izuzetno širok otvor za tanke, debele, svježe ili zamrznute šnite.

Mehanizam za centriranje savršeno centrira svaku šnitu za ravnomjernu prepečenost, bez obzira na debljinu.

Prilagodljivi regulator prepečenosti sa 7 razina

Razinu topline prilagodite svojim preferencijama i tost će biti baš onakav kakav želite.

Visoko podizanje omogućuje sigurno vađenje manjih komada

Visoko podizanje omogućuje sigurno vađenje manjih komada

Značajka omogućuje sigurno podizanje manjih komada

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

63

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

12/07/2021

Česká republika

Česká republika

Nadšené děti

Výrobek vypadá na první i další pohled bytelně a kvalitně. Po vybalení jsem se s výrobkem a jeho funkcemi chtěla seznámit nejprve z manuálu, bohužel chyběl český návod, ještě že jsem z generace uživatelů kterým slovenština problém nedělá (ta tam byla). Děti byly nadšené, že mají opečený toust jako na dovolené, dokonce topinkovač zvládnou ovládat sami, tak je to jednoduché a nezahřívá se po obvodu, ale pouze uvnitř. Super je 7st.regulace propečení, ohřev pečiva a rovnoměrné opečení slabých plátků i silných krajíců chleba, fajn by byl delší kabel.

Prednosti

Nastavení propečení, stopka, možnost opečení slabého i silného chleba, toustovač se vůbec nezahřívá po obvodu, jednoducha obsluha, miska na drobky jde snadno vyjímatelná.

Mane

Krátký přívodní kabel, papírový manuál není v češtině, nestíhám opékat dost rychle jak děti jedí ;)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

10/07/2021

Česká republika

Česká republika

Recenze na topinkovač

Funkce výrobku jsou skvělé, zároveň má moc hezký vzhled. Moc se nám líbí nástavec na rozpékání a velký otvor i na větší nebo silnější plátky chleba. Pečivo je rovnoměrně opečené od jemného až po křupavé.

Prednosti

Jednoduchá obsluha, rychlý, velké otvory na chleba, hezký vzhled, nástavec na rozpékání

Mane

Nemáme co vytknout

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

10/07/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý topinkovač

Topinkovač u nás v rodině využíváme každé ráno. Náš starý se nám před par měsíci rozbil a tak jsme nějakou dobu opékali chléb jen v troubě, ale s tímto se ani jedno nedá vůbec srovnávat. Topinkovač si chléb podrží tak, aby se propekl rovnoměrně, což velmi oceňuji. Zároveň má 7 stupňů propečení, takže si vybere každý (na mém starém topinkovači mi vadilo, ze i na stupeň 2 propekl chléb až moc, tady stupeň 2 opravdu odpovídá pouze lehkému propečení). Super je i funkce rozpékání pečiva, není pak vůbec tvrdé a netrvá to dlouho. Topinkovač má ve spodní části vyjímatelný tácek, kam padají drobky zevnitř, a který se dá jednoduše vytáhnout po každém použití. Toto je za mě jedna z nejlepších funkci topinkovače, velmi to usnadní údržbu. Kladné hodnotím i design, ale to je u produktu Phillips zvykem. Nechala jsem si ho stát na kuchyňské lince, vypadá opravdu krásně. Jen je na něm tedy vidět každý otisk prstu, ale to je úděl nerezu. Celkově jsem velmi spokojená a ráda doporučím dále.

Prednosti

Rovnoměrné propečení Mnoho stupňů propečení Funkce rozmrazování Funkce stop Vyjímatelný tácek na drobky Držáky na pečivo Design

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

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  1. 10 % širi otvor u odnosu na prethodnika (HD2630)