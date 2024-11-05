2 godine jamstva
750 W
Odvojive ploče
Spremanje u uspravnom položaju
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Sustav zaključavanja Easy-lock
Izmjenjive ploče omogućuju pripremu omiljenih jela, od dugih hrskavih panini peciva do sendviča i vafla!
Brzo zagrijavanje omogućuje tostiranje do hrskavog, zlatnog savršenstva u ovom snažnom tosteru za sendviče od 750 W.
Nema više lijepljenja i ribanja. Jednostavno odvojite ploče i lako ih očistite zahvaljujući dugotrajnom sloju protiv lijepljenja.
Shvatite recenzije proizvoda
4.9
od 5
122
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ante10
05/11/2024
Hrvatska
Odličan toaster!
Jako sam zadovoljan ovim tosterom. Lijepo izgleda, brzo se zagrije i lako se održava. Sviđa mi se što je dubok, pa u njega stanu i veći sendviči. Nemam zamjerki, mislim da je omjer uloženog i dobivenog jako dobar. Topla preporuka.
Prednosti
Brzo zagrijavanje, dubina, lako se održava, dizajn
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2330/90 Toster za sendviče
Michal T.
25/10/2024
Česká republika
Skvělý výrobek, krásny, pekny výkon.
Koupili jsme hlavne pro pripravu svaciny pro syna do skoly. A super spokojenost za celou rodinu. Opravdu krasny design, ale hlavne se rychle nahreje a je super, ze nezabira moc mista na lince. Za nas palec nahoru 👍.
Prednosti
Skladny, krasny, prakticky
Mane
zatim nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HD2350/80 Toustovač 3v1
mixnito
25/10/2024
Česká republika
dobrý toustovač
Toustovač funguje dobře, rychle. Nepřilnavé plochy lze snadno umýt.
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD2330/90 Toustovač
