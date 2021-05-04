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  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
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  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
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  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose
  • Lako i ravnomjerno šišanje kose

Obustavljeno

Hairclipper series 3000Aparat za šišanje

HC3535/15

4.7
| (67) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako i ravnomjerno šišanje kose
Brzo i lako ošišajte kosu. Tehnologija DualCut s oštricama koje se same oštre omogućuje dvostruko brže šišanje*. Tehnologija Trim-n-Flow obuhvaća češalj dizajniran kako bi spriječio začepljenje pa ćete oblikovanje završiti u jednom potezu.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

Brzo i neprekidno šišanje

Lako i ravnomjerno šišanje kose

  • Oštrice od nehrđajućeg čelika

  • 13 postavki duljine

  • 75 min bežične uporabe/8 h punjenja

  • Torbica, škare i češalj za bradu

Tehnologija Trim-n-Flow za kontinuirano šišanje

Tehnologija Trim-n-Flow za kontinuirano šišanje

Aparat za šišanje tvrtke Philips s novim inovativnim češljem dizajniran je kako bi se spriječilo zapetljavanje kose pa kosu možete ošišati od početka do kraja bez prekida.

Maksimalna preciznost s dvostrukim oštricama

Maksimalna preciznost s dvostrukim oštricama

Aparat za šišanje serije 3000 tvrtke Philips ima naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Ima dvostruke oštrice, a dizajniran je da ostane oštar kao prvog dana.

Osigurajte savršeno i nježno podrezivanje

Osigurajte savršeno i nježno podrezivanje

Čelične oštrice koje se same oštre dizajnirane su da budu nevjerojatno dugotrajne. Čak i nakon 5 godina režu istom preciznošću kao prvog dana.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

67

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super , super

Je to super zastřihovač , používám bez problémů , stříhám vlasy na délku 11mm , zastřihuji kotlety, snadno se vyčistí , zatím mě nezklamal .

Prednosti

jednoduchá obsluha , velká výdrž baterie, rychlé nabíjení baterie, snadné čištění , velký výběr délky vlasů ke stříhání ,

Mane

zatím žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů

25/12/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek má skvělé hodnoty

Má ergonomický tvar výrobku, doporučuji všem známým, prostě je O.K.

Prednosti

Prostě O.K.

Mane

Nejsou

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů

27/04/2023

Україна

Україна

Provjereni kupac

Виріб гарний.

Якісно, багатофункціонально, зручно, сучасно, модно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje 

  1. Brže šišanje bez začepljenja ap.kosom – testirano na duljini šišanja do 19 mm, u usporedbi s prethodnim modelom češlja

  2. Reže 2 puta brže – u usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips