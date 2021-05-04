2 godine jamstva
Obustavljeno
Oštrice od nehrđajućeg čelika
13 postavki duljine
75 min bežične uporabe/8 h punjenja
Torbica, škare i češalj za bradu
Aparat za šišanje tvrtke Philips s novim inovativnim češljem dizajniran je kako bi se spriječilo zapetljavanje kose pa kosu možete ošišati od početka do kraja bez prekida.
Aparat za šišanje serije 3000 tvrtke Philips ima naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Ima dvostruke oštrice, a dizajniran je da ostane oštar kao prvog dana.
Čelične oštrice koje se same oštre dizajnirane su da budu nevjerojatno dugotrajne. Čak i nakon 5 godina režu istom preciznošću kao prvog dana.
4.7
od 5
67
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
jelen
04/05/2021
Česká republika
Super , super
Je to super zastřihovač , používám bez problémů , stříhám vlasy na délku 11mm , zastřihuji kotlety, snadno se vyčistí , zatím mě nezklamal .
Prednosti
jednoduchá obsluha , velká výdrž baterie, rychlé nabíjení baterie, snadné čištění , velký výběr délky vlasů ke stříhání ,
Mane
zatím žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
1Franta1
25/12/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek má skvělé hodnoty
Má ergonomický tvar výrobku, doporučuji všem známým, prostě je O.K.
Prednosti
Prostě O.K.
Mane
Nejsou
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
TanyaSTM
27/04/2023
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Виріб гарний.
Якісно, багатофункціонально, зручно, сучасно, модно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
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