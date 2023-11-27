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  • Glačanje bez napora. Brzi rezultati.
  • Glačanje bez napora. Brzi rezultati.
  • Glačanje bez napora. Brzi rezultati.
  • Glačanje bez napora. Brzi rezultati.
  • Glačanje bez napora. Brzi rezultati.
  • Glačanje bez napora. Brzi rezultati.
  • Glačanje bez napora. Brzi rezultati.
  • Glačanje bez napora. Brzi rezultati.
  • Glačanje bez napora. Brzi rezultati.
  • Glačanje bez napora. Brzi rezultati.
  • Glačanje bez napora. Brzi rezultati.
  • Glačanje bez napora. Brzi rezultati.

Obustavljeno

PerfectCare EliteParna postaja

GC9635/20

4.8
| (435) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Glačanje bez napora. Brzi rezultati.
PerfectCare Elite najbolja je i najučinkovitija parna postaja tvrtke Philips. Njegova tehnologija OptimalTEMP omogućuje vam glačanje svega, od traperica do svile, bez potrebe za prilagodbom temperature. Zajamčeno je da neće doći do progorijevanja svi komada odjeće koje pogodne za glačanje.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačanje bez napora. Brzi rezultati.

Glačanje bez napora. Brzi rezultati.

  • Tlak od maks. 7,5 bara

  • Dodatna količina pare do 520 g

  • Spremnik za vodu kapaciteta 1,8 l

  • Odvojivi spremnik za vodu

Veliki odvojivi spremnik za vodu za jednostavno punjenje

Veliki odvojivi spremnik za vodu za jednostavno punjenje

Odvojivi spremnik za vodu omogućava jednostavno punjenje u bilo kojem trenutku, bez prestanka uporabe. Ima veliki ulaz za punjenje kako biste spremnik za vodu mogli jednostavno puniti ispod slavine. Kapacitet od 1,8 l pruža sigurnost za 2 sata neprekidne uporabe bez potrebe za nadopunjavanjem.

Uštedite energiju u načinu rada ECO

Uštedite energiju u načinu rada ECO

Način rada ECO omogućuje uštedu energije bez kompromisa po pitanju rezultata glačanja. U načinu rada ECO upotrebljava se smanjena količina pare, no i dalje u dovoljnoj količini za glačanje sve odjeće.

Glačajte sve od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Glačajte sve od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP više ne morate gubiti vrijeme mijenjajući postavke temperature, čekajući na uspostavu temperature ili sortirajući odjeću. Glačajte sve od trapera do svile, zajamčeno bez progorijevanja zahvaljujući savršenom spoju temperature i neprekidno snažne pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

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4.8

od 5

435

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

27/11/2023

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja pegla ikad.

Nema oštečenja od topline. Odlična snaga, brzina zagrijavanja. Prepoznaje materijale. Velik spremnik za godu. Iduca pegla svakako Philips :))) odradi najveci dio posla!!

Prednosti

Odlicno pegla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

11/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Izvrsna parna postaja

Jednostavno glacanje, nema progorjevanja, prikladna za sve vrste tkanina. Svakako bih ju preporucio.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

22/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Postaja s kojom cete zavoljeti glacanje

Obitelj smo s troje male djece. Peglanje je rupa bez dna kako se kaze. S ovom parnom postajom to je lak, brz i ugodan posao. Jednostavno obozavam peglati, ova pegla je savrsena.

Prednosti

Brza i ucinkovita, dodatna prednost kabel koji se moze spremiti

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

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