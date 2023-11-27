2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak od maks. 7,5 bara
Dodatna količina pare do 520 g
Spremnik za vodu kapaciteta 1,8 l
Odvojivi spremnik za vodu
Odvojivi spremnik za vodu omogućava jednostavno punjenje u bilo kojem trenutku, bez prestanka uporabe. Ima veliki ulaz za punjenje kako biste spremnik za vodu mogli jednostavno puniti ispod slavine. Kapacitet od 1,8 l pruža sigurnost za 2 sata neprekidne uporabe bez potrebe za nadopunjavanjem.
Način rada ECO omogućuje uštedu energije bez kompromisa po pitanju rezultata glačanja. U načinu rada ECO upotrebljava se smanjena količina pare, no i dalje u dovoljnoj količini za glačanje sve odjeće.
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP više ne morate gubiti vrijeme mijenjajući postavke temperature, čekajući na uspostavu temperature ili sortirajući odjeću. Glačajte sve od trapera do svile, zajamčeno bez progorijevanja zahvaljujući savršenom spoju temperature i neprekidno snažne pare.
Nagrade
4.8
od 5
435
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lanči Banači
27/11/2023
Hrvatska
Najbolja pegla ikad.
Nema oštečenja od topline. Odlična snaga, brzina zagrijavanja. Prepoznaje materijale. Velik spremnik za godu. Iduca pegla svakako Philips :))) odradi najveci dio posla!!
Prednosti
Odlicno pegla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
Hrvoje00
11/02/2022
Hrvatska
Izvrsna parna postaja
Jednostavno glacanje, nema progorjevanja, prikladna za sve vrste tkanina. Svakako bih ju preporucio.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
Ivana HM
22/01/2022
Hrvatska
Postaja s kojom cete zavoljeti glacanje
Obitelj smo s troje male djece. Peglanje je rupa bez dna kako se kaze. S ovom parnom postajom to je lak, brz i ugodan posao. Jednostavno obozavam peglati, ova pegla je savrsena.
Prednosti
Brza i ucinkovita, dodatna prednost kabel koji se moze spremiti
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja