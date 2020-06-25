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  • Izuzetno snažno glačanje
  • Izuzetno snažno glačanje
  • Izuzetno snažno glačanje
  • Izuzetno snažno glačanje
  • Izuzetno snažno glačanje
  • Izuzetno snažno glačanje
  • Izuzetno snažno glačanje

Obustavljeno

PerfectCare Aqua ProParna postaja

GC9410/60

4.8
| (31) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Izuzetno snažno glačanje
PerfectCare Aqua Pro priložen je uz naše izuzetno lagano glačalo i izuzetno veliki spremnik za vodu od 2,5 l, što je idealno za duže sesije glačanja i savršeno za okomito glačanje.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

uz izuzetno lagano glačalo

Izuzetno snažno glačanje

  • Tlak od maksimalno 6,7 bara

  • Dodatna količina pare do 450 g

  • Spremnik za vodu kapaciteta 2,5 l

  • Izuzetno lagano glačalo

Izuzetno veliki spremnik za vodu omogućuje dužu kontinuiranu uporabu

Izuzetno veliki spremnik za vodu omogućuje dužu kontinuiranu uporabu

Spremnik za vodu ima izuzetno veliki kapacitet od 2,5 l, što je praktično jer pruža do 3 sata kontinuirane uporabe, bez potrebe za nadopunjavanjem spremnika. Osim toga, proziran je pa imate pogled od 360° na spremnik i lako možete vidjeti koliko je vode preostalo za učinkovito stvaranje pare. Kad bude potrebno nadopunjavanje, glačalo s generatorom pare ima veliki otvor za ulijevanje koji omogućuje lako ulijevanje vode iz slavine u spremnik ili vode iz vrča/boce u bilo koje vrijeme tijekom glačanja

Sustav za lako i učinkovito uklanjanje kamenca

Sustav za lako i učinkovito uklanjanje kamenca

Redovitim čišćenje kamenca štitite glačalo i osiguravate najbolje radne značajke parnog glačanja. Ekskluzivno dizajnirana i idealno smještena funkcija Easy De-Calc Plus produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamenca. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti i ukloniti kamenac. Jednostavno odvojite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan te pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu i bacite je.

Uštedite energiju u načinu rada ECO

Uštedite energiju u načinu rada ECO

Način rada ECO omogućava vam uštedu energije bez kompromisa na rezultate glačanja. U načinu rada ECO koristi se smanjena količina pare, no i dalje u dovoljnoj količini za glačanje sve odjeće.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

31

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

25/06/2020

Hrvatska

Hrvatska

Zavoljela sam glačanje!!

Uživam jer stvarno savršeno glača sve vrste tkanina!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare

23/03/2019

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Preporuka za ovaj proizvod, sve karakteristike su odlične. Veliki spremnik za duže peglanje , izvrstan dizajn za lakšu upotrbu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare

05/01/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník při žehlení.

Doporučuji, už nikdy obyčejnou žehličku. Krásně a lehce žehlí.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor

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Upozorenja

  1. ušteda do 45 % energije na temelju IEC 603311, ekološki način rada u usporedbi s načinom rada TURBO.