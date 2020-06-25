2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak od maksimalno 6,7 bara
Dodatna količina pare do 450 g
Spremnik za vodu kapaciteta 2,5 l
Izuzetno lagano glačalo
Spremnik za vodu ima izuzetno veliki kapacitet od 2,5 l, što je praktično jer pruža do 3 sata kontinuirane uporabe, bez potrebe za nadopunjavanjem spremnika. Osim toga, proziran je pa imate pogled od 360° na spremnik i lako možete vidjeti koliko je vode preostalo za učinkovito stvaranje pare. Kad bude potrebno nadopunjavanje, glačalo s generatorom pare ima veliki otvor za ulijevanje koji omogućuje lako ulijevanje vode iz slavine u spremnik ili vode iz vrča/boce u bilo koje vrijeme tijekom glačanja
Redovitim čišćenje kamenca štitite glačalo i osiguravate najbolje radne značajke parnog glačanja. Ekskluzivno dizajnirana i idealno smještena funkcija Easy De-Calc Plus produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamenca. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti i ukloniti kamenac. Jednostavno odvojite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan te pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu i bacite je.
Način rada ECO omogućava vam uštedu energije bez kompromisa na rezultate glačanja. U načinu rada ECO koristi se smanjena količina pare, no i dalje u dovoljnoj količini za glačanje sve odjeće.
Nagrade
4.8
od 5
31
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Pčelica Maja
25/06/2020
Hrvatska
Zavoljela sam glačanje!!
Uživam jer stvarno savršeno glača sve vrste tkanina!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare
nuki64
23/03/2019
Hrvatska
odličan proizvod
Preporuka za ovaj proizvod, sve karakteristike su odlične. Veliki spremnik za duže peglanje , izvrstan dizajn za lakšu upotrbu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare
Balvan
05/01/2021
Česká republika
Skvělý pomocník při žehlení.
Doporučuji, už nikdy obyčejnou žehličku. Krásně a lehce žehlí.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor
ušteda do 45 % energije na temelju IEC 603311, ekološki način rada u usporedbi s načinom rada TURBO.