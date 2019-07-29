2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
FlexHead
StyleBoard
2000 W
5 postavki za paru
Steamer glačalo automatski prelazi u stanje pripravnosti kada se spremnik za vodu isprazni pa možete biti mirni čak i ako ga zaboravite isključiti.
Steamer glačalo može se sigurno upotrebljavati na svim tkaninama i odjeći pogodnima za glačanje. Parna ploča može se sigurno pritisnuti uz svaki odjevni predmet bez rizika do progorijevanja – odlično rješenje za osjetljive tkanine kao što je svila.
Produžite vijek trajanja aparata redovito koristeći funkciju za lako ispiranje kamenca.
Nagrade
4.4
od 5
55
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zrik
29/07/2019
Hrvatska
Odličan proizvod
Napokon lijepo i brzo popeglani volani i falde, spas!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Lili99
25/07/2019
Hrvatska
Oduševio me je malu ručni steamer, a veći još i više
Imam i mali ručni steamer koji me je oduševio, a ovaj veći i jači je super cool.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
msesar
18/07/2019
Hrvatska
Odličan i praktičan uređaj
Uređaj je prekrasnog dizajna, para jako brzo pocinje izlaziti i stvarno pegla, odusevilo me, sve preporuke osobama koje ne vole i ne prakticiraju standardno peglanje i također je namijenjeno za osobe koje imaju dosta malo vremena uz posao i sl.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 1 minute.