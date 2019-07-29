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  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna

Obustavljeno

ComfortTouchSamostojeće steamer glačalo

GC557/30

4.4
| (55) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
Naše novo steamer glačalo ComfortTouch uklanja nabore i osvježava tkanine. Uz inovativni FlexHead i izuzetno dugački StyleBoard, odjeća će biti izglačana od vrha do dna uz maksimalnu lakoću i učinkovitost.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

uz FlexHead i izuzetno dugački StyleBoard

Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna

  • FlexHead

  • StyleBoard

  • 2000 W

  • 5 postavki za paru

Automatsko prebacivanje u stanje pripravnosti

Automatsko prebacivanje u stanje pripravnosti

Steamer glačalo automatski prelazi u stanje pripravnosti kada se spremnik za vodu isprazni pa možete biti mirni čak i ako ga zaboravite isključiti.

Sigurna uporaba na tkaninama koje se mogu glačati zajamčeno bez progorijevanja

Sigurna uporaba na tkaninama koje se mogu glačati zajamčeno bez progorijevanja

Steamer glačalo može se sigurno upotrebljavati na svim tkaninama i odjeći pogodnima za glačanje. Parna ploča može se sigurno pritisnuti uz svaki odjevni predmet bez rizika do progorijevanja – odlično rješenje za osjetljive tkanine kao što je svila.

Uklanjanje kamenca Easy Rinse za godine učinkovite uporabe

Uklanjanje kamenca Easy Rinse za godine učinkovite uporabe

Produžite vijek trajanja aparata redovito koristeći funkciju za lako ispiranje kamenca.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

55

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

29/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Napokon lijepo i brzo popeglani volani i falde, spas!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

25/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Oduševio me je malu ručni steamer, a veći još i više

Imam i mali ručni steamer koji me je oduševio, a ovaj veći i jači je super cool.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

18/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan i praktičan uređaj

Uređaj je prekrasnog dizajna, para jako brzo pocinje izlaziti i stvarno pegla, odusevilo me, sve preporuke osobama koje ne vole i ne prakticiraju standardno peglanje i također je namijenjeno za osobe koje imaju dosta malo vremena uz posao i sl.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

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Upozorenja

  1. Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 1 minute.