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PerfectCare Xpress Parno glačalo za glačanje pod tlakom

Obustavljeno

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PerfectCare XpressParno glačalo za glačanje pod tlakom

GC5050/02

PerfectCare Xpress Parno glačalo za glačanje pod tlakom

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5050/02 - English (US)

  • PDF dat., 30.4 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron

  • PDF dat., 13 MB
  • 13 March 2026

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