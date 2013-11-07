Obustavljeno
GC5050/02
Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glačati – od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Glačalo PerfectCare Xpress tvrtke Philips pruža odlične rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Izuzetno jednostavno glačanje
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 50 g/min
Površina za glačanje Anodilium
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
Sigurno za odjeću koja se može glačati
Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.
Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna. Sada možete glačati sve odjevne predmete koji se smiju glačati jedan za drugim, bez čekanja i prilagodbe regulatora temperature na glačalu.
100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.
Nagrade
4.0
od 5
4
Recenzije
Anusia
07/11/2013
Polska
Prawdiwe żelazko na miarę XXI wieku
Żelazko naprawdę super , spełnia wszystkie swoje funkcje, ma jedną małą wadę, trzeba często uzupełniać wodę w zbiorniku, zbyt szybko jej ubywa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
sylwia24
30/10/2012
Polska
jest super nie trzeba ustawiac temperatury
najlepsze zelazko jakie mialam polecam poniewaz mam w pracy duzo prasowania jest doskonale
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Anneisherebby
27/01/2019
România
Usor si rapid de calcat, nu arde hainele pentru ca regleaza temperatura si nu face cute!
Recenzie din campania Philips. Am primit acest fier de calcat in urma cu ceva timp de la prietenul meu, pentru ca fierul pe care il aveam mi-a ars o bluzita din vascoza pe care de abia mi-o cumparasem si am fost tare suparata. Acum nu mai am nici o problema pentru ca la acest fier exista OptimalTemp si regleaza temperatura in asa fel incat nu ai cum sa arzi vreo haina. Plus de asta, ca am niste camasi care faceau cute peste tot..cu aburul constant mi-a fost super usor sa le calc. Sunt foarte multumita, se calca usor si rapid, il recomand!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5050/02 Fier de călcat cu abur sub presiune
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5050/02 Fier de călcat cu abur sub presiune