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  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

Obustavljeno

PerfectCare XpressParno glačalo za glačanje pod tlakom

GC5050/02

4

| (4) Recenzije

1 nagrada

Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glačati – od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Glačalo PerfectCare Xpress tvrtke Philips pruža odlične rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Izuzetno jednostavno glačanje

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz kompaktan snažni generator pare

Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

  • Para od 50 g/min

  • Površina za glačanje Anodilium

  • Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc

  • Sigurno za odjeću koja se može glačati

Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.

Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna

Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna

Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna. Sada možete glačati sve odjevne predmete koji se smiju glačati jedan za drugim, bez čekanja i prilagodbe regulatora temperature na glačalu.

Potpuna brzina na svim tkaninama – nema bržeg glačala

Potpuna brzina na svim tkaninama – nema bržeg glačala

100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

4

Recenzije

4
3
2

07/11/2013

Polska

Polska

Prawdiwe żelazko na miarę XXI wieku

Żelazko naprawdę super , spełnia wszystkie swoje funkcje, ma jedną małą wadę, trzeba często uzupełniać wodę w zbiorniku, zbyt szybko jej ubywa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

30/10/2012

Polska

Polska

jest super nie trzeba ustawiac temperatury

najlepsze zelazko jakie mialam polecam poniewaz mam w pracy duzo prasowania jest doskonale

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

27/01/2019

România

România

Usor si rapid de calcat, nu arde hainele pentru ca regleaza temperatura si nu face cute!

Recenzie din campania Philips. Am primit acest fier de calcat in urma cu ceva timp de la prietenul meu, pentru ca fierul pe care il aveam mi-a ars o bluzita din vascoza pe care de abia mi-o cumparasem si am fost tare suparata. Acum nu mai am nici o problema pentru ca la acest fier exista OptimalTemp si regleaza temperatura in asa fel incat nu ai cum sa arzi vreo haina. Plus de asta, ca am niste camasi care faceau cute peste tot..cu aburul constant mi-a fost super usor sa le calc. Sunt foarte multumita, se calca usor si rapid, il recomand!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5050/02 Fier de călcat cu abur sub presiune

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5050/02 Fier de călcat cu abur sub presiune

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