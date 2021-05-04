2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 50 g/min; dod. kol. pare 210 g
Stopalo za glačanje T-ionicGlide
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
2600 W
2600 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke.
Neprestani mlaz pare do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Uz automatsku kontrolu pare ne trebate brinuti o odabiru potrebne količine pare. Jednostavno odaberite temperaturu za odjeću koju glačate i spremni ste za glačanje.
Nagrade
4.5
od 5
11
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Luvis
04/05/2021
Česká republika
Žehlička žehlí!
Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.
Prednosti
Rychlé nahřívání, napařování
Mane
Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Jackie12
08/10/2019
Česká republika
Tato žehlička je nejlepší ze všech.
Žehlím často, proto jsem dlouho hledala tu NEJ žehličku. Našla jsem ji. Kvituji žehlicí plochu T-ionicGlide, způsob odstranění vodního kamene a dobré držení v ruce.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička
Alena
03/03/2019
Česká republika
Výborná žehlící plocha
Třetí žehlička od Phlilips,u téhle bych vypíchla perfektní žehlící plochu a pro mě příjemnější vyšší váhu.Žehličku mam kratce,cca 14 dní,možná jen váhám u hodnocení nejvyšší teploty.Mám pocit že ten starší typ měl na max.vyšší teplotu,možná je to jen můj pocit,který vzniká při kombinaci jiného typu žehlící plochy a vyššího výstupu páry.Ale i tak jsem spokojená,neměnila bych.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička
U usporedbi s prosječnim parnim glačalom snage 2200 W tvrtke Philips