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  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije

Obustavljeno

Azur Performer PlusParno glačalo

GC4526/17

4.5
| (11) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže*, lakše i pametnije
Parno glačalo Azur Performer Plus tvrtke Philips kombinira snažne radne značajke s lakoćom upotrebe. Ugrađeni spremnik za kamenac osigurava učinkovito uklanjanje kamenca za dugotrajno parno glačanje, automatska kontrola pare i stopalo za glačanje T-ionicGlide.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Najučinkovitije čišćenje kamenca uz spremnik za kamenac

Brže*, lakše i pametnije

  • Para od 50 g/min; dod. kol. pare 210 g

  • Stopalo za glačanje T-ionicGlide

  • Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc

  • 2600 W

2600 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

2600 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

2600 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke.

Količina pare do 50 g/min za bolje uklanjanje nabora

Količina pare do 50 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestani mlaz pare do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Autom. kontrola pare daje odgovarajuću količinu pare za svaki odjevni predmet

Autom. kontrola pare daje odgovarajuću količinu pare za svaki odjevni predmet

Uz automatsku kontrolu pare ne trebate brinuti o odabiru potrebne količine pare. Jednostavno odaberite temperaturu za odjeću koju glačate i spremni ste za glačanje.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

11

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička žehlí!

Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.

Prednosti

Rychlé nahřívání, napařování

Mane

Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

08/10/2019

Česká republika

Česká republika

Tato žehlička je nejlepší ze všech.

Žehlím často, proto jsem dlouho hledala tu NEJ žehličku. Našla jsem ji. Kvituji žehlicí plochu T-ionicGlide, způsob odstranění vodního kamene a dobré držení v ruce.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička

03/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlící plocha

Třetí žehlička od Phlilips,u téhle bych vypíchla perfektní žehlící plochu a pro mě příjemnější vyšší váhu.Žehličku mam kratce,cca 14 dní,možná jen váhám u hodnocení nejvyšší teploty.Mám pocit že ten starší typ měl na max.vyšší teplotu,možná je to jen můj pocit,který vzniká při kombinaci jiného typu žehlící plochy a vyššího výstupu páry.Ale i tak jsem spokojená,neměnila bych.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička

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Upozorenja

  1. U usporedbi s prosječnim parnim glačalom snage 2200 W tvrtke Philips