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ComfortCare Parno glačalo

Obustavljeno

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ComfortCareParno glačalo

GC2710/02

ComfortCare Parno glačalo

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips ComfortCare Steam iron GC2710 - English (US)

  • PDF dat., 25.2 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips ComfortCare Steam iron

  • PDF dat., 2.8 MB
  • 13 March 2026

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