2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
30 g
Glačalo ima dodatnu količinu pare od 90 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.
Grijaća ploča glačala tvrtke Philips premazana je posebnim slojem koji se ne lijepi za učinkovito klizenje po svim tkaninama.
Potreban je manji broj nadopunjavanja zahvaljujući velikom spremniku za vodu od 300 ml. Na taj način možete izglačati više odjeće odjednom.
Nagrade
4.8
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
mario1234
06/01/2014
Polska
Zwinne żelazko zajrzy w każdy zakamarek
Małe, eleganckie żelazko cechujące się ergonomiczną pracą pozwala wyprasować wszystko szybko. Kołnierzyki prasuje z najwyższą dokładnością tak jak i kieszonki. Para wodna dozowana jest powoli nie pozostawiając plam po wodzie, spryskiwacz drobno dzieli wodę na mgiełkę. kabel w dobrej długości, elementy żelazka dokładnie dopasowane.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Beatazz
18/12/2013
Polska
Ten produkt jest dla całej rodziny
bardzo dobrej jakości i nie zawodny w każdej sytuacji
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
pawcioDD
09/09/2013
Polska
Provjereni kupac
Jeszcze takiego nie miałem!
Bardzo dobre żelazko. Wydajne i ładne. Długi kabel to mega ułatwienie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe