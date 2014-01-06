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  • Jednostavno, brzo i učinkovito

Obustavljeno

ComfortCareParno glačalo

GC2710/02

4.8
| (8) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Jednostavno, brzo i učinkovito
Za odlične rezultate želite snažan mlaz pare i glačalo koje nikada ne odustaje. Uz dodatnu paru od 90 g, 2000 W za stalnu veliku količinu pare i sustav samostalnog čišćenja, ovo vam praktično parno glačalo Philips GC2710/02 dokazuje kako je vrijedno svoje cijene!
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačalo s dugotrajnijim učinkom pare

Jednostavno, brzo i učinkovito

  • 30 g

Dodatna količina pare do 90 g za najtvrdokornije nabore

Dodatna količina pare do 90 g za najtvrdokornije nabore

Glačalo ima dodatnu količinu pare od 90 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.

Premaz grijaće ploče koji sprječava lijepljenje

Premaz grijaće ploče koji sprječava lijepljenje

Grijaća ploča glačala tvrtke Philips premazana je posebnim slojem koji se ne lijepi za učinkovito klizenje po svim tkaninama.

Uz iznimno velik spremnik za vodu od 300 ml nećete morati često puniti

Uz iznimno velik spremnik za vodu od 300 ml nećete morati često puniti

Potreban je manji broj nadopunjavanja zahvaljujući velikom spremniku za vodu od 300 ml. Na taj način možete izglačati više odjeće odjednom.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

8

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

06/01/2014

Polska

Polska

Zwinne żelazko zajrzy w każdy zakamarek

Małe, eleganckie żelazko cechujące się ergonomiczną pracą pozwala wyprasować wszystko szybko. Kołnierzyki prasuje z najwyższą dokładnością tak jak i kieszonki. Para wodna dozowana jest powoli nie pozostawiając plam po wodzie, spryskiwacz drobno dzieli wodę na mgiełkę. kabel w dobrej długości, elementy żelazka dokładnie dopasowane.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

18/12/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest dla całej rodziny

bardzo dobrej jakości i nie zawodny w każdej sytuacji

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

09/09/2013

Polska

Polska

Provjereni kupac

Jeszcze takiego nie miałem!

Bardzo dobre żelazko. Wydajne i ładne. Długi kabel to mega ułatwienie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

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