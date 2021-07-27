2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Mlaz pare do 180 g
Mlaz pare od 180 g
35 g/min kontinuirane pare
Keramička površina za glačanje
Pruža brzo zagrijavanje za 30 sekundi kako biste brzo mogli početi s radom.
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Količina pare do 35 g/min za snažniji i dosljedan rad
Nagrade
4.9
od 5
19
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Luc4
27/07/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Maximální spokojenost
S vybranou žehličkou jsme po 2 měsících používání velmi spokojeni. Funguje bezvadně.
Prednosti
Lehká > snadné žehlení
Mane
--
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2670/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2670/20 Napařovací žehlička
Bori89
02/09/2022
България
Provjereni kupac
Продуктите са качествени
Избирам продуктите защото са лесни за ползвани и качествени ! Имат лесна подръжка !
Prednosti
Бързо загрява, добре глади
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия
mozko
01/09/2022
България
Provjereni kupac
Покрива моите очаквания напълно
удобна ютия, която си върши перфектно работата, загравя бързо, лесно се работи с нея.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия