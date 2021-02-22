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  • Brzo, od početka do kraja
  • Brzo, od početka do kraja
  • Brzo, od početka do kraja
  • Brzo, od početka do kraja
  • Brzo, od početka do kraja
  • Brzo, od početka do kraja
  • Brzo, od početka do kraja

Obustavljeno

EasySpeed PlusParno glačalo

GC2148/30

4.6
| (21) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzo, od početka do kraja
EasySpeed Plus ubrzava glačanje s pomoću snažnih mlazova pare koji se nose s tvrdokornim naborima, izdržljivog keramičkog stopala za glačanje koje lako klizi i našeg sustava za zaustavljanje kapanja koji sprječava curenje. To su tri laka načina za ubrzavanje glačanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Ubrzava glačanje na 3 načina

Brzo, od početka do kraja

  • Dodatna količina pare do 110g

  • Dodatna količina pare od 110g

  • 30 g/min kontinuirane pare

  • Keramička površina za glačanje

2100 W za brzo zagrijavanje

2100 W za brzo zagrijavanje

Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.

Dodatna količina pare do 110 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 110 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

Količina pare do 30 g/min za snažniji, dosljedan rad

Količina pare do 30 g/min za snažniji, dosljedan rad

Neprestana količina snažne pare za brže uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

21

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

22/02/2021

Česká republika

Česká republika

Kvalitně zpracovaná žehlička

Pěkný design a barva. Je lehká a pěkně se s ní žehlí i delší dobu. Prádlo je perfektně vyžehlené. Jsem s ní maximálně spokojená a všem ji doporučuji.

Prednosti

lehká a akorát do ruky

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2148/30 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2148/30 Napařovací žehlička

14/11/2021

Україна

Україна

Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...

... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))

Prednosti

Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

28/10/2021

Україна

Україна

Виріб зі всім необхідними функціями в побуті

Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва

Prednosti

Ціна, функціонал

Mane

Нема

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

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