2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dodatna količina pare do 110g
Dodatna količina pare od 110g
30 g/min kontinuirane pare
Keramička površina za glačanje
Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Neprestana količina snažne pare za brže uklanjanje nabora.
Nagrade
4.6
od 5
21
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
pirosinda
22/02/2021
Česká republika
Kvalitně zpracovaná žehlička
Pěkný design a barva. Je lehká a pěkně se s ní žehlí i delší dobu. Prádlo je perfektně vyžehlené. Jsem s ní maximálně spokojená a všem ji doporučuji.
Prednosti
lehká a akorát do ruky
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2148/30 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2148/30 Napařovací žehlička
14/11/2021
Україна
Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...
... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Prednosti
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Gudvin
28/10/2021
Україна
Виріб зі всім необхідними функціями в побуті
Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва
Prednosti
Ціна, функціонал
Mane
Нема
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска