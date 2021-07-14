2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dodatna količina pare do 100 g
Keramička grijaća ploča
Funkcija zaustavljanja kapanja
Manje nadopunjavanja s posebno velikim spremnikom za vodu od 220 ml kako biste izglačali svu odjeću uz samo jedno punjenje.
Funkcija mlaza pare stvara finu paru koja ravnomjerno vlaži tkaninu olakšavajući glačanje nabora.
Nagrade
4.8
od 5
42
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Rozaa
14/07/2021
Česká republika
Lehká žehlička
Výborný poměr cena-výkon, na základní žehlení bohatě stačí. Je lehká.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
P.W.
06/07/2021
Česká republika
Dio promocije
Lehká žehlička
Žehlička je lehká, dobře se drží v ruce, madlo nepálí. Přívodní elektrický kabel je dlouhý, tudíž se krásně dá žehlit větší plocha najednou a nemusí se oblečení neustále posunovat.
Prednosti
Malá hmotnost, dlouhý elektrický kabel
Mane
Nenašla jsem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
rachile
29/06/2021
Česká republika
Dio promocije
Skvělí vyrobek
V daném cenové kategorii bezkonkurenční vyrobek opravdu dobrá cena
Prednosti
Snadná manipulace a kvalita zpracovani
Mane
Zadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
U usporedbi s prethodnom serijom Comfort