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  • Lako i učinkovito
  • Lako i učinkovito
  • Lako i učinkovito
  • Lako i učinkovito
  • Lako i učinkovito
  • Lako i učinkovito
  • Lako i učinkovito
  • Lako i učinkovito
  • Lako i učinkovito
  • Lako i učinkovito
  • Lako i učinkovito
  • Lako i učinkovito
  • Lako i učinkovito
  • Lako i učinkovito
  • Lako i učinkovito

Obustavljeno

EasySpeedParno glačalo

GC1750/20

4.8
| (42) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Lako i učinkovito
Glačalo EasySpeed čini glačanje lakšim i učinkovitijim zahvaljujući mnogo pare za uklanjanje tvrdokornih nabora, na ogrebotine otpornoj keramičkoj grijaćoj ploči koja lako klizi svim tkaninama te funkciji Calc Clean za kontinuiranu učinkovitost.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Četiri postavke pare za bolje rezultate glačanja

Lako i učinkovito

  • Dodatna količina pare do 100 g

  • Keramička grijaća ploča

  • Funkcija zaustavljanja kapanja

Spremnik za vodu od 220 ml za duže glačanje

Spremnik za vodu od 220 ml za duže glačanje

Manje nadopunjavanja s posebno velikim spremnikom za vodu od 220 ml kako biste izglačali svu odjeću uz samo jedno punjenje.

Integrirano raspršivanje vode ujednačeno vlaži tkaninu

Integrirano raspršivanje vode ujednačeno vlaži tkaninu

Funkcija mlaza pare stvara finu paru koja ravnomjerno vlaži tkaninu olakšavajući glačanje nabora.

Veća grijaća ploča za veću pokrivenost u jednom prolazu*

Veća grijaća ploča za veću pokrivenost u jednom prolazu*

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

42

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

14/07/2021

Česká republika

Česká republika

Lehká žehlička

Výborný poměr cena-výkon, na základní žehlení bohatě stačí. Je lehká.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

06/07/2021

Česká republika

Česká republika

Lehká žehlička

Žehlička je lehká, dobře se drží v ruce, madlo nepálí. Přívodní elektrický kabel je dlouhý, tudíž se krásně dá žehlit větší plocha najednou a nemusí se oblečení neustále posunovat.

Prednosti

Malá hmotnost, dlouhý elektrický kabel

Mane

Nenašla jsem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

29/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělí vyrobek

V daném cenové kategorii bezkonkurenční vyrobek opravdu dobrá cena

Prednosti

Snadná manipulace a kvalita zpracovani

Mane

Zadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

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Upozorenja

  1. U usporedbi s prethodnom serijom Comfort