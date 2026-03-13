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2 godine jamstva
Glačanje
Sve serije
Parno glačalo
Obustavljeno
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GC1490/02
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EU Declaration of conformity Philips Steam iron GC1490 - English (US)
Important Information Manual Philips Steam iron
serije 500Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
IronCareFiltar za vodu za glačala
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