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Obustavljeno

Parno glačalo

GC1490/02

5
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Jednostavno, brzo i učinkovito
U životu ima mnogo važnijih stvari od kućanskih poslova koje zato želite obaviti što je moguće prije. Uz jedinstveno dizajnirane otvore za paru i površinu za glačanje koja se ne lijepi, ovo je kvalitetno glačalo tvrtke Philips jednostavno napravljeno za brz rad.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Parno glačalo s funkcijom za samočišćenje

Jednostavno, brzo i učinkovito

1400 W omogućava stalnu veliku količinu pare

1400 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Ovo snažno glačanje brzo se zagrijava i održava vrlo stabilne temperature tijekom glačanja, što olakšava ispravno uklanjanje nabora.

Neprestana para od 20 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestana para od 20 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestana para od 20 g/min za bolje uklanjanje nabora.

Indikator odgovarajuće temp. glačala

Indikator odgovarajuće temp. glačala

Svjetlo indikatora se gasi kada se postigne potrebna temperatura glačanja.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

16/01/2019

România

România

Super, cu adevarat profesional!

Îl recomand cu căldură , hainele sunt călcate impecabil!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1490 Fier de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1490 Fier de călcat cu abur

26/08/2014

Polska

Polska

rewelacyjne zelazko

Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1490 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1490 Żelazko parowe

26/08/2014

Polska

Polska

rewelacyjne zelazko

Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1490 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1490 Żelazko parowe

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