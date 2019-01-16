2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Ovo snažno glačanje brzo se zagrijava i održava vrlo stabilne temperature tijekom glačanja, što olakšava ispravno uklanjanje nabora.
Neprestana para od 20 g/min za bolje uklanjanje nabora.
Svjetlo indikatora se gasi kada se postigne potrebna temperatura glačanja.
Nagrade
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Michaela
16/01/2019
România
Super, cu adevarat profesional!
Îl recomand cu căldură , hainele sunt călcate impecabil!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC1490 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC1490 Fier de călcat cu abur
ewelc
26/08/2014
Polska
rewelacyjne zelazko
Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC1490 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC1490 Żelazko parowe
agazajk
26/08/2014
Polska
rewelacyjne zelazko
Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC1490 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC1490 Żelazko parowe