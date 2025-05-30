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Sve serije

  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

Obustavljeno

serije 500Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

GC026/00

4.9
| (61) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Aparat tvrtke Philips za uklanjanje vlakana s odjeće omogućuje vam lako i brzo uklanjanje vlakana sa svih vrsta odjevnih predmeta. Sve vaše tkanine, bilo da se radi o džemperu ili deki, ponovo će izgledati kao nove!
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Kompatibilni proizvodi
PerfectCare Expert Plus

PerfectCare Expert Plus
Parna postaja

GC7933/30

serije 500

serije 500
Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

GC026/80

IronCare

IronCare
Filtar za vodu za glačala

GC024/10

U trenutku oživite stare odjevne predmete

Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

  • Uklanja vlakna s odjeće

  • Pogodno za sve odjevne predmete

  • U kompletu su 2 AA bat. tvrtke Philips

Velika površina oštrice pokriva veliko područje odjednom

Velika površina oštrice pokriva veliko područje odjednom

Velika površina oštrice pokriva veće područje tkanine pa je potrebno manje pokreta za postizanje novog izgleda odjevnog predmeta

Brzina okretanja do 8800 okretaja u minuti osigurava učinkovito uklanjanje

Brzina okretanja do 8800 okretaja u minuti osigurava učinkovito uklanjanje

Oštrice se okreću brzinom do 8800 okretaja u minuti za učinkovito i brzo uklanjanje nakupljenih vlakana s odjeće

Spremnik s vlaknima lako se može odvojiti i isprazniti

Spremnik s vlaknima lako se može odvojiti i isprazniti

Spremnik, u koji se spremaju vlakna koja aparat ukloni, lako se može odvojiti i isprazniti.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

61

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

30/05/2025

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělý pomocník! Odžmolkovač funguje výborně – snadno a rychle odstraní žmolky z oblečení a textilu. Oblečení pak vypadá jako nové. Doporučuji všem, kdo chtějí prodloužit životnost svého oblečení :-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

01/06/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Odzmolkovac

Super hracka, plni svou funkci. Jsem velice spokojenej :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

27/09/2024

България

България

Чудесен!

Много съм доволна. Всички мои палта станаха, като нови!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

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