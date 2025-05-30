serije 500

2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Uklanja vlakna s odjeće
Pogodno za sve odjevne predmete
U kompletu su 2 AA bat. tvrtke Philips
Velika površina oštrice pokriva veće područje tkanine pa je potrebno manje pokreta za postizanje novog izgleda odjevnog predmeta
Oštrice se okreću brzinom do 8800 okretaja u minuti za učinkovito i brzo uklanjanje nakupljenih vlakana s odjeće
Spremnik, u koji se spremaju vlakna koja aparat ukloni, lako se može odvojiti i isprazniti.
Nagrade
4.9
od 5
61
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Natka27
30/05/2025
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Skvělý pomocník! Odžmolkovač funguje výborně – snadno a rychle odstraní žmolky z oblečení a textilu. Oblečení pak vypadá jako nové. Doporučuji všem, kdo chtějí prodloužit životnost svého oblečení :-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Imo..
01/06/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Odzmolkovac
Super hracka, plni svou funkci. Jsem velice spokojenej :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Премиум
27/09/2024
България
Чудесен!
Много съм доволна. Всички мои палта станаха, като нови!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи