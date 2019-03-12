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  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže

PerfectCare Expert PlusParna postaja

GC7933/30

4.6
| (22) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Završite s glačanjem 30 minuta brže
Tako je brzo i praktično da više nikad nećete morati brinuti oko progorijevanja odjeće. Završite brže zahvaljujući dvostruko većoj količini pare u odnosu na parno glačalo. Nema postavki koje treba mijenjati, rezultati su brži, a uklanjanje nabora učinkovitije. Jednostavno izglačajte čitav sadržaj košare odjednom.
Pogledajte sve prednosti
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

U usporedbi s parnim glačalom Azur tvrtke Philips*

Završite s glačanjem 30 minuta brže

  • Tlak pumpe od maks. 6,5 bara

  • Dodatna količina pare do 450 g

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l

  • Meh. za fiks. pri nošenju

Zajamčeno bez progorijevanja

Čak i ako izvršavate više zadataka istovremeno ili vas nešto omete, nikad nećete progorjeti odjeću. Zahvaljujući našoj tehnologiji OptimalTEMP možemo vam obećati da ova parna postaja nikad neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ga čak ostaviti vodoravno na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjajnih tragova. Zajamčeno.

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Kad trebate s lakoćom riješiti nabore, pouzdajte se da će kontinuirana para obaviti težak posao umjesto vas. Gledajte kako nabori nestaju kad upotrijebite dodatnu količinu pare tamo gdje je to potrebno. Savršeno je kad trebate parno glačati zavjese u okomitom položaju ili osvježiti odjeću koja visi.

Lagano i kompaktno za laku upotrebu i spremanje

Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, lagano je i lako za rukovanje dok glačate odjeću. Čak odgovara dasci za glačanje. No nemojte misliti da manje dimenzije podrazumijevaju manju snagu. Zahvaljujući našoj ekskluzivnoj tehnologiji ProVelocity, proizveli smo snažne parne postaje koje su lagane i kompaktnije nego ikad prije.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

22

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

12/03/2019

Slovenija

Slovenija

Čista 5-ka

Je enkraten,z lahkoto se lika,lepo drsi po oblačilu,lahek,ogromno pare,lep na pogled,zadostna posoda za vodo.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parna postaja

23/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Parní generátor

Vždy velká spokojenost s parními generátory značky Philips.

Prednosti

Rychlost žehlení.

Mane

nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Rychlé žehlení

Jsem zvyklá na parní generátory a neměnila bych za klasickou žehličku. Rychlé nahřátí,bezpečnostní pojistka proti pádu z podstavce, opravdu velice lehká základna, samočištění od vodního kamene,pokud se používá destilovaná voda-tak žehlička dlouhodobě ani nepotřebuje odvápnit. dlouhý kabel, a hlavně žádné nastavování-vezmu a žehlím,žehlení parním generátorem je rychlejší-to co jsem s klasickou žehličkou žehlila hodinu,mám s generátorem asi o 20minut dřív.Takže doporučuji

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor

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Upozorenja

  1. Na temelju 2 sata glačanja

  2. Ušteda do 40 % energije na temelju IEC 603311, u usporedbi s modelom GC6734,