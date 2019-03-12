2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maks. 6,5 bara
Dodatna količina pare do 450 g
Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l
Meh. za fiks. pri nošenju
Čak i ako izvršavate više zadataka istovremeno ili vas nešto omete, nikad nećete progorjeti odjeću. Zahvaljujući našoj tehnologiji OptimalTEMP možemo vam obećati da ova parna postaja nikad neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ga čak ostaviti vodoravno na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjajnih tragova. Zajamčeno.
Kad trebate s lakoćom riješiti nabore, pouzdajte se da će kontinuirana para obaviti težak posao umjesto vas. Gledajte kako nabori nestaju kad upotrijebite dodatnu količinu pare tamo gdje je to potrebno. Savršeno je kad trebate parno glačati zavjese u okomitom položaju ili osvježiti odjeću koja visi.
Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, lagano je i lako za rukovanje dok glačate odjeću. Čak odgovara dasci za glačanje. No nemojte misliti da manje dimenzije podrazumijevaju manju snagu. Zahvaljujući našoj ekskluzivnoj tehnologiji ProVelocity, proizveli smo snažne parne postaje koje su lagane i kompaktnije nego ikad prije.
Nagrade
4.6
od 5
22
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Klavdi321
12/03/2019
Slovenija
Čista 5-ka
Je enkraten,z lahkoto se lika,lepo drsi po oblačilu,lahek,ogromno pare,lep na pogled,zadostna posoda za vodo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parna postaja
cucka
23/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Parní generátor
Vždy velká spokojenost s parními generátory značky Philips.
Prednosti
Rychlost žehlení.
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor
Klbp
05/05/2021
Česká republika
Rychlé žehlení
Jsem zvyklá na parní generátory a neměnila bych za klasickou žehličku. Rychlé nahřátí,bezpečnostní pojistka proti pádu z podstavce, opravdu velice lehká základna, samočištění od vodního kamene,pokud se používá destilovaná voda-tak žehlička dlouhodobě ani nepotřebuje odvápnit. dlouhý kabel, a hlavně žádné nastavování-vezmu a žehlím,žehlení parním generátorem je rychlejší-to co jsem s klasickou žehličkou žehlila hodinu,mám s generátorem asi o 20minut dřív.Takže doporučuji
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor
Na temelju 2 sata glačanja
Ušteda do 40 % energije na temelju IEC 603311, u usporedbi s modelom GC6734,