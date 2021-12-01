Traži pojmove

  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 1000 Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 1000 Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 1000

    Originalni zamjenski filtar Integrirani 3 u 1 filtar

    FY1700/30

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije

    Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 1000

    Originalni zamjenski filtar za pročišćivač zraka: 3 u 1 HEPA NanoProtect, filtar s aktivnim ugljenom i predfiltar za zaštitu od zagađenja, peludi, prašine, životinjske prhuti i čestica virusa.

    Saznajte više

    Originalni zamjenski filtar Integrirani 3 u 1 filtar

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Filteri i dodatna oprema

    Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 1000

    Učinkovito hvata 99,9 % nanočestica (1)

    • Kompatibilan sa serijom 1000
    • U kompletu: 1 filtar
    • Vijek trajanja: 1 godina
    • Originalni filtar tvrtke Philips
    Kompatibilan sa serijom 1000

    Kompatibilan sa serijom 1000

    Zamjenski filtri za Philipsove pročišćivače zraka serije 1000: AC1711, AC1715. Model pročišćivača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.

    Filtri koji traju do 1 godinu

    Filtri koji traju do 1 godinu

    Filtri pružaju optimalne performanse do 1 godinu (2), uz manji napor i troškove. Redovito mijenjajte predfiltar radi postizanja optimalnih performansi filtra.

    Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

    Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

    Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.

    Troslojni HEPA filtar hvata 99,9 % iznimno sitnih čestica

    Troslojni HEPA filtar hvata 99,9 % iznimno sitnih čestica

    Sustav troslojnog filtra koji obuhvaća predfiltar, HEPA NanoProtect i filtar s aktivnim ugljenom hvata 99,9 % čestica veličine do 0,003 mikrona (1) – štiteći vas od zagađivača, čestica virusa, alergena, bakterija i mirisa.

    Slijedite indikator statusa pametnog filtra na uređaju

    Slijedite indikator statusa pametnog filtra na uređaju

    Indikator na zaslonu Philips uređaja obavješćuje vas kada treba zamijeniti filtar. Održavanje je jednostavno i traje manje od minute.

    Tehničke specifikacije

    • Opće specifikacije

      Vrsta proizvoda
      Filtar HEPA NanoProtect
      U kompletu
      1 filtar
      HEPA NanoProtect
      Da
      Predfiltar
      Da
      Aktivni ugljen
      Da
      Vijek trajanja
      Do 1 godine

    • Rad

      Filtracija čestica
      99,9 % pri 0,003 mikrona

    • Masa i dimenzije

      Visina proizvoda
      235,5 mm
      Masa proizvoda
      0,7 kg
      Širina proizvoda
      135,3 mm
      Duljina proizvoda
      212 mm
      Duljina paketa
      220 mm
      Širina paketa
      220 mm
      Visina paketa
      250 mm
      Masa paketa
      0,89 kg

    • Zamjena dijelova

      Za pročišćivače zraka tvrtke Philips
      AC1711, AC1715

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    • (1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema normi DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 um i 0,3 um, iUTA institut
    • (2) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.