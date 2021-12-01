FY1700/30
Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 1000
Originalni zamjenski filtar za pročišćivač zraka: 3 u 1 HEPA NanoProtect, filtar s aktivnim ugljenom i predfiltar za zaštitu od zagađenja, peludi, prašine, životinjske prhuti i čestica virusa.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Zamjenski filtri za Philipsove pročišćivače zraka serije 1000: AC1711, AC1715. Model pročišćivača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.
Filtri pružaju optimalne performanse do 1 godinu (2), uz manji napor i troškove. Redovito mijenjajte predfiltar radi postizanja optimalnih performansi filtra.
Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.
Sustav troslojnog filtra koji obuhvaća predfiltar, HEPA NanoProtect i filtar s aktivnim ugljenom hvata 99,9 % čestica veličine do 0,003 mikrona (1) – štiteći vas od zagađivača, čestica virusa, alergena, bakterija i mirisa.
Indikator na zaslonu Philips uređaja obavješćuje vas kada treba zamijeniti filtar. Održavanje je jednostavno i traje manje od minute.
