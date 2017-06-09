2 godine jamstva
Obustavljeno
Bluetooth®
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
Dvostruko pojačalo osigurava bolji zvuk smanjenjem međumodulacije između woofera i visokotonca jer svaki pretvarač pogoni namjensko pojačalo. Rezultat je dubok, snažan i dojmljiv bas koji previše ne ometa više frekvencije pa one ostaju čiste i detaljne. U kombinaciji s preciznim dizajnom aktivne skretnice postiže se bolja kontrola nad fazom i frekvencijskim odzivom svakog pretvarača, što rezultira uravnoteženijim i prirodnijim zvukom.
MAX Sound tehnologija omogućava trenutno pojačanje basa, najbolje iskorištavajući kontrolu glasnoće i trenutno stvarajući najimpresivniji doživljaj slušanja samo pritiskom gumba. Sofisticirani elektronički sklop kalibrira postojeći zvuk i postavke glasnoće, trenutno pojačavajući bas i glasnoću do maksimalnih razina, bez izobličenja. Krajnji rezultat je primjetno pojačanje i spektra zvuka i glasnoće te pojačanje zvuka koje će unaprijediti svaku vrstu glazbe.
4.4
od 5
7
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
mrki
09/06/2017
Slovenija
odličen priporočam tudi drugim
odlično zelo smo zadovoljni cela družina,če res nimate ogromne sobe vas bo ta izdelek zadovoljil s svojim zvokom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX10 Mini glasbeni sistem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX10 Mini glasbeni sistem
Hovy
28/08/2017
Česká republika
Super
Super zvuk, jsem spokojen. Akorát se BT nechce spárovat se Sony Xperia A, takže přes BT si z mobilu muziku nepustím.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX10 Hi-Fi minisystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX10 Hi-Fi minisystém
leuz
16/05/2016
Česká republika
Jedním slovem-super.
Nádherný výrobek,bude ozdobou v každé domácnosti.Perfektní zvuk,prostě 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX10 Hi-Fi minisystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX10 Hi-Fi minisystém