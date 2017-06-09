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  • Snaga bežične glazbe
  • Snaga bežične glazbe
  • Snaga bežične glazbe

Obustavljeno

Mini Hi-Fi sustav

FX10/12

4.4
| (7) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod
Snaga bežične glazbe
Bluetooth® tehnologija omogućava bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth® veze s bilo kojeg pametnog uređaja. Dvostruko pojačalo pruža kvalitetniji zvuk, a ukupno 230 W RMS izlazne snage stvara dojmljivu zvučnu kulisu.
Pogledajte sve prednosti

Snaga bežične glazbe

  • Bluetooth®

Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Dvostruko pojačalo za bolji zvuk

Dvostruko pojačalo za bolji zvuk

Dvostruko pojačalo osigurava bolji zvuk smanjenjem međumodulacije između woofera i visokotonca jer svaki pretvarač pogoni namjensko pojačalo. Rezultat je dubok, snažan i dojmljiv bas koji previše ne ometa više frekvencije pa one ostaju čiste i detaljne. U kombinaciji s preciznim dizajnom aktivne skretnice postiže se bolja kontrola nad fazom i frekvencijskim odzivom svakog pretvarača, što rezultira uravnoteženijim i prirodnijim zvukom.

MAX Sound za trenutno pojačanje snage

MAX Sound za trenutno pojačanje snage

MAX Sound tehnologija omogućava trenutno pojačanje basa, najbolje iskorištavajući kontrolu glasnoće i trenutno stvarajući najimpresivniji doživljaj slušanja samo pritiskom gumba. Sofisticirani elektronički sklop kalibrira postojeći zvuk i postavke glasnoće, trenutno pojačavajući bas i glasnoću do maksimalnih razina, bez izobličenja. Krajnji rezultat je primjetno pojačanje i spektra zvuka i glasnoće te pojačanje zvuka koje će unaprijediti svaku vrstu glazbe.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.4

od 5

7

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

09/06/2017

Slovenija

Slovenija

odličen priporočam tudi drugim

odlično zelo smo zadovoljni cela družina,če res nimate ogromne sobe vas bo ta izdelek zadovoljil s svojim zvokom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX10 Mini glasbeni sistem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX10 Mini glasbeni sistem

28/08/2017

Česká republika

Česká republika

Super

Super zvuk, jsem spokojen. Akorát se BT nechce spárovat se Sony Xperia A, takže přes BT si z mobilu muziku nepustím.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX10 Hi-Fi minisystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX10 Hi-Fi minisystém

16/05/2016

Česká republika

Česká republika

Jedním slovem-super.

Nádherný výrobek,bude ozdobou v každé domácnosti.Perfektní zvuk,prostě 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX10 Hi-Fi minisystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX10 Hi-Fi minisystém

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