ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.
  • Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.
  • Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.
  • Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.
  • Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.
  • Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.
  • Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.
  • Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.
  • Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.
  • Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.
  • Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.
  • Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.
  • Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.
  • Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.

Obustavljeno

Performer ActiveUsisavač s vrećicom

FC8579/09

4.6
| (38) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.
Usisavač Philips Performer omogućava vrhunsko čišćenje uz malu potrošnju energije. Antialergijski filter zadržava više od 99,9 % štetnih čestica, za čistoću i zdravstvenu ispravnost zraka u vašem domu.
Pogledajte sve prednosti

Zadržava >99,9 % prašine, a vrećica traje 50 % dulje

Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.

  • Usisava 99,9 % prašine

  • 900 W

  • 4 l

  • Daljinski upravljač

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu

Jedinstveno dizajniran spremnik za prašinu maksimalno povećava zapreminu i protok zraka s vrećicom koja sprječava začepljenje, što osigurava veliku snagu usisavanja sve dok se vrećica ne napuni.

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Visoko učinkoviti motor od 900 W razvija veliku usisnu snagu za temeljite rezultate čišćenja.

Usisava 99,9 % prašine* za rezultate dubinskog čišćenja

Usisava 99,9 % prašine* za rezultate dubinskog čišćenja

Usisni nastavak TriActive+ i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine*.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

38

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

09/10/2021

Hrvatska

Hrvatska

Svima bih preporucio ovaj usisavac

Jako brz,efiksan,poslusan,marljiv,ne odgovara itd.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom

05/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Usisivač Philips

Odličan usisivač, tih,moćan,usisava na najmanjoj brzini !!!Svakako preporuka!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8577/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8577/09 Usisivač s vrećicom

08/03/2019

Hrvatska

Hrvatska

Supruga je prezadovoljna :-)

Mislim da nema potrebe previše mudrovat, usisavač je odličan, puno bolji od prethodnoga, zaista nemamo zamjerke! Supruga je prezadovoljna i mislim da je to najveća pohvala! Svakako ćemo preporučiti Vaš proizvod! Lijep pozdrav!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi