2 godine jamstva
Obustavljeno
FC8478/91
1500 W
PowerCyclone 4
Usisna četka TriActive
Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.
Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.
Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!
4.1
od 5
9
Recenzije
Marijana55
15/06/2018
Hrvatska
Usisavač je ispunio sva očekivanja.
Usisavač je malen i lagan, jednostavan za upotrebu. Cijev se može produžiti brzo i lako, četka kupi svu prljavštinu, pa i najmanje čestice prašine. Ima odlične karakteristike, veliku usisnu snagu, možda i preveliku. Ne postoji mogućnost regulacije jačine usisavanja, ali ste nakon usisavanja po sadržaju u posudi sigurni da je usisao baš sve. Jednostavno i lako se prazni posuda s prljavštinom i brzo se sve čisti. Puno bolje i higijenski zdravije nego usisavač s vrećicom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8478/91 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8478/91 Usisavač bez vrećice
Michal89
02/10/2019
Česká republika
Silný
Koupili jsme na základě recenzi ale i hlavně pro nás silný sací výkon motoru. Jelikož máme doma čtyřnohého přítele, tak tento vysavač je dobrý sluha při odstraňování chlupu z podlahy a sedačky. Díky omývatelné nádobě nemusíme řešit kupování sáčku, což ušetří též nemalé peníze.
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač
Monkus
21/07/2015
Česká republika
Výkonný, ľahký vysávač, ešte s poctivým neregulovaným výkonom EÚ
Vysávač je na svoj výkon pomerne malý a ľahký. Keď som dostal do rúk krabicu, tak som sa bál, či je v nej ozaj všetko. A bolo. Vysávač má príkon 1500W a tomu odpovedá aj sací výkon. Na rozdiel od dnešných "trendov" EÚ, kde už nemôžete mať vysávač s poriadnym výkonom, lebo asi vysávate 4h denne. Hadica je priemerne dlhá s dlhšou rukoväťou. Teleskopická tyč má držiak na prídavné nádstavce. Triactive hlavica udrží v čistote podlahu aj koberec. Štrbinový nadstavec by mohol byť dlhší, aby sa dalo dostať aj k neprístupnejším miestam, ako napríklad rebrá radiátorov alebo priestor medzi sedačkou a lakťovou opierkou. Prívodný kábel má štandardnú dĺžku, namotávanie je bezproblémové.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač