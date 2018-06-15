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Obustavljeno

PowerPro CompactUsisavač bez vrećice

FC8478/91

4.1
| (9) Recenzije
Potpuna učinkovitost
Novi usisavač PowerPro Compact tvrtke Philips pruža snažnu učinkovitost bez kompromisa zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i naprednom dizajnu spremnika.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Potpuna učinkovitost

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • Usisna četka TriActive

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima

Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.1

od 5

9

Recenzije

4
3
2

15/06/2018

Hrvatska

Hrvatska

Usisavač je ispunio sva očekivanja.

Usisavač je malen i lagan, jednostavan za upotrebu. Cijev se može produžiti brzo i lako, četka kupi svu prljavštinu, pa i najmanje čestice prašine. Ima odlične karakteristike, veliku usisnu snagu, možda i preveliku. Ne postoji mogućnost regulacije jačine usisavanja, ali ste nakon usisavanja po sadržaju u posudi sigurni da je usisao baš sve. Jednostavno i lako se prazni posuda s prljavštinom i brzo se sve čisti. Puno bolje i higijenski zdravije nego usisavač s vrećicom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8478/91 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8478/91 Usisavač bez vrećice

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Silný

Koupili jsme na základě recenzi ale i hlavně pro nás silný sací výkon motoru. Jelikož máme doma čtyřnohého přítele, tak tento vysavač je dobrý sluha při odstraňování chlupu z podlahy a sedačky. Díky omývatelné nádobě nemusíme řešit kupování sáčku, což ušetří též nemalé peníze.

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač

21/07/2015

Česká republika

Česká republika

Výkonný, ľahký vysávač, ešte s poctivým neregulovaným výkonom EÚ

Vysávač je na svoj výkon pomerne malý a ľahký. Keď som dostal do rúk krabicu, tak som sa bál, či je v nej ozaj všetko. A bolo. Vysávač má príkon 1500W a tomu odpovedá aj sací výkon. Na rozdiel od dnešných "trendov" EÚ, kde už nemôžete mať vysávač s poriadnym výkonom, lebo asi vysávate 4h denne. Hadica je priemerne dlhá s dlhšou rukoväťou. Teleskopická tyč má držiak na prídavné nádstavce. Triactive hlavica udrží v čistote podlahu aj koberec. Štrbinový nadstavec by mohol byť dlhší, aby sa dalo dostať aj k neprístupnejším miestam, ako napríklad rebrá radiátorov alebo priestor medzi sedačkou a lakťovou opierkou. Prívodný kábel má štandardnú dĺžku, namotávanie je bezproblémové.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač

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