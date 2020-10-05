2 godine jamstva
Obustavljeno
Usisava 99,9 % prašine
900 W
Usisni nastavak TriActive
Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.
Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.
Usisivač je dizajniran s integriranim nastavcima, tako da nastavke ne morate nositi sa sobom dok čistite. Nastavak za uske površine nalazi se na dršci uvijek spreman za uporabu.
Nagrade
4.6
od 5
37
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
FC8373
05/10/2020
Hrvatska
Odličan usisavač za svakodnevno čišćenje
Usisavač je lagan za rad, ima čvrstu metalnu cijev i jaku snagu usisavanja.
Prednosti
jak usisavač
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom
Sivi bandit
07/03/2020
Hrvatska
Top usisavač
Odličan izbor za kućanstvo. Jaka snaga usisavanja.
Prednosti
Kućanstvo
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom
M999
18/08/2018
Hrvatska
Odlično !
Oduševljena sam usisavačem . Skuplja životinjske dlake bez problema . Jednostavan je za uporabu. Četkica za prašinu koja se nalazi na cijevi je pun pogodak. Dolazi sa dva usisna nastavka, jedan za tvrde podove i drugi TriActive nastavak, oba odlično rade posao. Ja sam proizvodom ugodno iznenađena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom
Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).