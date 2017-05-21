2 godine jamstva
Obustavljeno
Usisna četka TriActive
Za životinjsku dlaku
Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha, jednostavno uklanjajući dlake i nakupine prašine. Rotirajuća četka unutar usisnog nastavka aktivno uklanja male čestice prašine i životinjsku dlaku, a rezultat je bolje čišćenje.
Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l maksimalno povećava potencijal vrećice za prašinu s-bag Classic, osiguravajući dugotrajne radne značajke.
Lagana aluminijska cijev usisavača udobna je za korištenje i nošenje. Teleskopska cijev u 2 dijela može se jednostavno podesiti prema vašoj visini.
Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Hrvac
21/05/2017
Hrvatska
Vrlo dobar proizvod ..
Tih rad odlicna svojstva...dizajn moderan i lijep...svakako preporucam..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom
kosids
06/06/2019
България
Прахосмукачката е отлична!
Невероятна прахосмукачка с добър дизайн и лесно използваема. Използвам я вече две години и е невероятна. ПРЕПОРЪЧВАМ Ви я!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка