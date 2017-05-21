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  • Potpuna učinkovitost
  • Potpuna učinkovitost
  • Potpuna učinkovitost
  • Potpuna učinkovitost
  • Potpuna učinkovitost
  • Potpuna učinkovitost
  • Potpuna učinkovitost
  • Potpuna učinkovitost
  • Potpuna učinkovitost
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Obustavljeno

PowerLifeUsisavač s vrećicom

FC8326/09

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Potpuna učinkovitost
Novi PowerLife tvrtke Philips pruža potpuno učinkovito čišćenje zahvaljujući jedinstvenoj usisnoj četki TriActive dizajniranoj za učinkovito uklanjanje prašine.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Potpuna učinkovitost

  • Usisna četka TriActive

  • Za životinjsku dlaku

Turbo četka, savršena za domove s kućnim ljubimcima

Turbo četka, savršena za domove s kućnim ljubimcima

Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha, jednostavno uklanjajući dlake i nakupine prašine. Rotirajuća četka unutar usisnog nastavka aktivno uklanja male čestice prašine i životinjsku dlaku, a rezultat je bolje čišćenje.

Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l i s-bag za dugotrajne radne značajke

Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l i s-bag za dugotrajne radne značajke

Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l maksimalno povećava potencijal vrećice za prašinu s-bag Classic, osiguravajući dugotrajne radne značajke.

Ugodno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijskoj cijevi

Ugodno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijskoj cijevi

Lagana aluminijska cijev usisavača udobna je za korištenje i nošenje. Teleskopska cijev u 2 dijela može se jednostavno podesiti prema vašoj visini.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679595

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

21/05/2017

Hrvatska

Hrvatska

Vrlo dobar proizvod ..

Tih rad odlicna svojstva...dizajn moderan i lijep...svakako preporucam..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom

06/06/2019

България

България

Прахосмукачката е отлична!

Невероятна прахосмукачка с добър дизайн и лесно използваема. Използвам я вече две години и е невероятна. ПРЕПОРЪЧВАМ Ви я!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка

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