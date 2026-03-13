ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Serija 2000 Usisivač s vrećicom

Obustavljeno

Podrška

Serija 2000Usisivač s vrećicom

FC8245/09

Serija 2000 Usisivač s vrećicom

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Eco passport Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner - English (US)

  • PDF dat., 208.4 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8245/09 - English (US)

  • PDF dat., 1.3 MB
  • 13 March 2026

Česta pitanja

Rješavanje problema

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći