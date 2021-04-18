2 godine jamstva
Obustavljeno
900 W
Usisava 99,9 % prašine*
Kompaktan i lagan
Zamjenski komplet
Visokoučinkoviti motor od 900 W razvija veliku usisnu snagu za sjajne rezultate čišćenja.
Usisni nastavak visoke učinkovitosti i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine*.
Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i prenošenje usisivača.
4.7
od 5
100
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kosy
18/04/2021
Hrvatska
Odličan proizvod
Super usisavač. Toliko dobro vuče da tepih diže sa poda.
Prednosti
Za te novce odličan uređaj.
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom
02/11/2020
Hrvatska
Odličan!
Odličan! Super usisava,lijepo radi,ugodan zvuk. Lagan za nositi i kretati se s njim po stanu. Pre pre zadovoljna!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 FC8245/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 FC8245/09 Usisivač s vrećicom
FC8373
05/10/2020
Hrvatska
Odličan usisavač
Usisavač je lagan za rad, ima jaku snagu usisavanja in nastavke potrebne za čišćenje tepiha te uskih područja.
Prednosti
odlično usisava
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom
Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).