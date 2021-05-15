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  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu

Obustavljeno

PowerPro AquaBežični punjivi usisavač

FC6408/01

4.2
| (716) Recenzije | 83% osoba preporučuje ovaj proizvod
Usisava i briše u jednom potezu
Novi bežični (25,2 V) PowerPro Aqua snažni je alat 3 u 1 za svakodnevno usisavanje. Usisavač bez vrećice za sve podove, ručni usisavač za površine kao što su naslonjači, fotelje ili kutovi i sustav vlažnog brisanja za uklanjanje vlažne prljavštine.
Pogledajte sve prednosti

Uvijek pri ruci za svakodnevno čišćenje

Usisava i briše u jednom potezu

  • 3 u 1

  • Usisavanje, brisanje i ručni dizajn

  • 25,2 V

Tehnologija 3-slojnog filtra omogućuje zadržavanje mikro čestica

Tehnologija 3-slojnog filtra omogućuje zadržavanje mikro čestica

3-slojni perivi filtar hvata >90 % alergena kao što su polen, životinjska dlaka i prašina, za čisti zrak.

Bez vrećice: lako i higijensko pražnjenje spremnika za prašinu u jednom koraku

Bez vrećice: lako i higijensko pražnjenje spremnika za prašinu u jednom koraku

Novi usisavač PowerPro Aqua bez vrećice omogućuje odlaganje prašine iz spremnika za prašinu bez dodirivanja prljavštine.

Bežično čišćenje: sloboda čišćenja na bilo kojem mjestu

Bežično čišćenje: sloboda čišćenja na bilo kojem mjestu

Bez kabela slobodno možete čistiti gdje god želite na svakoj vrsti poda.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

716

Recenzije

83%

osoba preporučuje ovaj proizvod

15/05/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan dnevni usisavač

Bila sam zabrinuta zbog negativnih recenzija ali drago mi je da sam ga kupila. Prvo, tko god da ga kupuje mora znati da ovaj usisavač ne može biti jedini u kući. (nema dodatak za stropove i snaga nije dovoljna za usisavanje madraca, žbuke pri radovima po kući ili bilo što ozbiljnije) Meni je trebao dnevni usisavač koji je trenutno spreman za upotrebu kako bi mogla usisati mrvice sa tepiha, prašinu,auto i općenito bilo koji nered koji mi dijete tokom dana napravi. Za to je odličan! Vidjela sam puno kritika na temu pranja podova - definitivno je bolje prvo usisati veću prašinu ali krpa čisti sve sa podova ako se stavi topla voda. Što se tiče snage - usisava sve preko čega se prođe uz uvjet da se filteri čiste redovito.

Mane

Ne može usisati prašinu sa stropova

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač

24/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlicne sposobnosti

Odabrao sam ovu ocjenu jer ja proizvod efikasan dobro dizajniran i pouzdan . Preporucio sam ga svojoj punici i ona ga je kupila i vrlo je zadovoljna.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač

22/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Moja metla i močo

Već 3 godine imamo 3 proizvoda, u 3 stana, zadovoljni.

Prednosti

Zadovoljna ....

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač

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Upozorenja

  1. Preporučuje se zamjena svakih 3 – 6 mjeseci ovisno o učestalosti uporabe. U pakiranju su priložena 2 jastučića od mikrovlakana, a na web-mjestu www.philips.com možete saznati gdje ih možete kupiti. Ne možemo jamčiti optimalne rezultate čišćenja kad se upotrebljavaju jastučići od mikrovlakana drugih proizvođača.