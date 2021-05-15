2 godine jamstva
Obustavljeno
3 u 1
Usisavanje, brisanje i ručni dizajn
25,2 V
3-slojni perivi filtar hvata >90 % alergena kao što su polen, životinjska dlaka i prašina, za čisti zrak.
Novi usisavač PowerPro Aqua bez vrećice omogućuje odlaganje prašine iz spremnika za prašinu bez dodirivanja prljavštine.
Bez kabela slobodno možete čistiti gdje god želite na svakoj vrsti poda.
4.2
od 5
716
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dea1990
15/05/2021
Hrvatska
Odličan dnevni usisavač
Bila sam zabrinuta zbog negativnih recenzija ali drago mi je da sam ga kupila. Prvo, tko god da ga kupuje mora znati da ovaj usisavač ne može biti jedini u kući. (nema dodatak za stropove i snaga nije dovoljna za usisavanje madraca, žbuke pri radovima po kući ili bilo što ozbiljnije) Meni je trebao dnevni usisavač koji je trenutno spreman za upotrebu kako bi mogla usisati mrvice sa tepiha, prašinu,auto i općenito bilo koji nered koji mi dijete tokom dana napravi. Za to je odličan! Vidjela sam puno kritika na temu pranja podova - definitivno je bolje prvo usisati veću prašinu ali krpa čisti sve sa podova ako se stavi topla voda. Što se tiče snage - usisava sve preko čega se prođe uz uvjet da se filteri čiste redovito.
Mane
Ne može usisati prašinu sa stropova
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Taruska
24/04/2021
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod ima odlicne sposobnosti
Odabrao sam ovu ocjenu jer ja proizvod efikasan dobro dizajniran i pouzdan . Preporucio sam ga svojoj punici i ona ga je kupila i vrlo je zadovoljna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Gugo2803
22/04/2021
Hrvatska
Dio promocije
Moja metla i močo
Već 3 godine imamo 3 proizvoda, u 3 stana, zadovoljni.
Prednosti
Zadovoljna ....
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Preporučuje se zamjena svakih 3 – 6 mjeseci ovisno o učestalosti uporabe. U pakiranju su priložena 2 jastučića od mikrovlakana, a na web-mjestu www.philips.com možete saznati gdje ih možete kupiti. Ne možemo jamčiti optimalne rezultate čišćenja kad se upotrebljavaju jastučići od mikrovlakana drugih proizvođača.