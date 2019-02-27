2 godine jamstva
Obustavljeno
2-u-1
18 V
Bez vrećice
2 nastavka
Tehnologija PowerCyclone pruža temeljito čišćenje u jednom potezu kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.
Usisni nastavak TriActive Turbo karakterizira snažan rad za učinkovito čišćenje tvrdih podova i tepiha. Motorizirana četka i optimizirani protok zraka kupe svu prljavštinu i nakupine prašine u jednom potezu.
Snažne litij-ionske baterije od 18 V pružaju dugotrajniju snagu od standardnih baterija. Litij-ionske baterije su osim toga vrlo lagane i pružaju ugodnije iskustvo čišćenja.
4.5
od 5
31
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Elizabeth
27/02/2019
Česká republika
Výborný pomocník
Vysavač je výkonný, dobře a detailně vysává jak podlahy, tak koberce, na koberce je špička. Když vysaji klasickým vysavačem koberec a poté ještě Philipsem, tak je nádobka z poloviny plná, takže jde vidět, že výborně saje nečistoty. Dlouhá výdrž baterie, nabití cca za 1,5-2 hodiny. Čistí se jednoduše, nádobka se celá vysype, umyje a prachový filtr vysaje. Máme dva chlupáče doma a používám ho i několikrát denně.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Petula1982
01/08/2018
Česká republika
Skvělý pomocník do domácnosti.
S timto vysavačem jsem velmi spokojena. Je vždy po ruce, snadno se čistí a co je pro mě nejdůležitější, vysaje chlupy našeho sibiřského kocoura z koberce. Koupi mohu jedině doporučit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Peťka
04/04/2016
Česká republika
Vynikající vlastnosti.
Oceňuji především dobré vysávání prachových chomáčů a vlasu na plovoucí podlaze a dlažbě. A taky specifikaci na odstraňování zvířecí srsti. Žijeme v bytě s kočkou.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Interno testirala tvrtka Philips. Uspoređeno s modelom FC8455/FC8456.