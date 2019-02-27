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  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova

Obustavljeno

PowerPro Duo2-u-1 ručni/štapni

FC6168/01

4.5
| (31) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Temeljito čišćenje svih podova
Novi PowerPro Duo tvrtke Philips pruža temeljito čišćenje tvrdih podova i tepiha. Tehnologija PowerCyclone održava veliku usisnu snagu za maksimalnu učinkovitost. Usisna četka TriActive Turbo hvata više prašine i nakupljene prljavštine u jednom potezu.
Pogledajte sve prednosti

Uz tehnologiju PowerCyclone i usisnu četku TriActive Turbo

Temeljito čišćenje svih podova

  • 2-u-1

  • 18 V

  • Bez vrećice

  • 2 nastavka

Tehnologija PowerCyclone za maksimalni učinak

Tehnologija PowerCyclone za maksimalni učinak

Tehnologija PowerCyclone pruža temeljito čišćenje u jednom potezu kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Usisni nastavak TriActive Turbo za snažan rad i učinkovito čišćenje tepiha

Usisni nastavak TriActive Turbo za snažan rad i učinkovito čišćenje tepiha

Usisni nastavak TriActive Turbo karakterizira snažan rad za učinkovito čišćenje tvrdih podova i tepiha. Motorizirana četka i optimizirani protok zraka kupe svu prljavštinu i nakupine prašine u jednom potezu.

Snažne litijske baterije od 18 V za dugotrajan rad

Snažne litijske baterije od 18 V za dugotrajan rad

Snažne litij-ionske baterije od 18 V pružaju dugotrajniju snagu od standardnih baterija. Litij-ionske baterije su osim toga vrlo lagane i pružaju ugodnije iskustvo čišćenja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

31

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník

Vysavač je výkonný, dobře a detailně vysává jak podlahy, tak koberce, na koberce je špička. Když vysaji klasickým vysavačem koberec a poté ještě Philipsem, tak je nádobka z poloviny plná, takže jde vidět, že výborně saje nečistoty. Dlouhá výdrž baterie, nabití cca za 1,5-2 hodiny. Čistí se jednoduše, nádobka se celá vysype, umyje a prachový filtr vysaje. Máme dva chlupáče doma a používám ho i několikrát denně.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

01/08/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do domácnosti.

S timto vysavačem jsem velmi spokojena. Je vždy po ruce, snadno se čistí a co je pro mě nejdůležitější, vysaje chlupy našeho sibiřského kocoura z koberce. Koupi mohu jedině doporučit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

04/04/2016

Česká republika

Česká republika

Vynikající vlastnosti.

Oceňuji především dobré vysávání prachových chomáčů a vlasu na plovoucí podlaze a dlažbě. A taky specifikaci na odstraňování zvířecí srsti. Žijeme v bytě s kočkou.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

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Upozorenja

  1. Interno testirala tvrtka Philips. Uspoređeno s modelom FC8455/FC8456.