Baršunasta mliječna pjena za sve vaše omiljene vrste kave

Kava poput one u kafiću mora imati baršunastu hladnu ili toplu mliječnu pjenu. U tome vam pomaže LatteGo Pro. Od cappuccina do ledenog lattea, naš sustav za mlijeko postiže rezultate kao u kafiću i s mlijekom i s biljnim napitcima. Siguran je za pranje u perilici posuđa, a kako nema cijevi, možete ga očistiti u 10 sekundi pod tekućom vodom. Uživajte u vrhunskoj pjeni uz LatteGo Pro: inovativni nastavak za mliječnu pjenu u našem aparatu za kavu.