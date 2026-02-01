Traži pojmove

    Café Aromis serija 8000 Automatski aparat za kavu tvrtke Philips

    EP8757/20

    Okus kao u kafiću, osjećaj kao kod kuće

    Uživajte u kavi kod kuće poput one u kafiću uz Philips Café Aromis. Pripremite više od 50 napitaka, od espressa do hladne kave, uz više zrna* kako biste pili kavu kao u kafiću. Izradite baršunastu vruću ili hladnu pjenu uz LatteGo Pro i očistite ga u 10 sekundi pod tekućom vodom.

    Café Aromis serija 8000 Automatski aparat za kavu tvrtke Philips

    Okus kao u kafiću, osjećaj kao kod kuće

    Intenzitet koji volite, od espressa do hladne kave

    • Rezultati kao u kafiću uz tehnologiju BrewExtract
    • Baršunasta mliječna pjena uz LatteGo Pro
    • Više od 50 toplih i hladnih napitaka za svako raspoloženje
    • Čišćenje bez muke
    • Zaslon jednostavan za uporabu
    Više zrna, više okusa

    Koja je tajna intenziteta kao u kafiću? Naša tehnologija BrewExtract dozira i preša više zrna* kod svakog kuhanja kako biste iz svog aparata za espresso dobili neusporedivi okus kao u kafiću. Želite da bude baš kako treba? Odaberite jednu od 7 razina intenziteta.

    Baršunasta mliječna pjena za sve vaše omiljene vrste kave

    Kava poput one u kafiću mora imati baršunastu hladnu ili toplu mliječnu pjenu. U tome vam pomaže LatteGo Pro. Od cappuccina do ledenog lattea, naš sustav za mlijeko postiže rezultate kao u kafiću i s mlijekom i s biljnim napitcima. Siguran je za pranje u perilici posuđa, a kako nema cijevi, možete ga očistiti u 10 sekundi pod tekućom vodom. Uživajte u vrhunskoj pjeni uz LatteGo Pro: inovativni nastavak za mliječnu pjenu u našem aparatu za kavu.

    Više od 50 toplih i hladnih napitaka za svako raspoloženje

    Istražite više od 50 toplih i hladnih kava, od bogatog espressa do osvježavajuće hladne kave. Ovaj aparat za toplu i ledenu kavu idealan je za obitelji i kavopije koji kod kuće žele popiti kavu kao iz kafića.

    Mnogo užitka, a malo čišćenja

    Očistite LatteGo Pro u 10 sekundi pod tekućom vodom ili ga stavite u perilicu posuđa. Jedinica za kuhanje može se očistiti pod slavinom. Kad dođe vrijeme za program čišćenja, kao što je uklanjanje kamenca, aparat će vas voditi kroz postupak.

    Vaša omiljena kava jednim pritiskom gumba

    Intuitivni TFT dodirni zaslon od 4,3" omogućuje laku pripremu kave kuhanjem jednim pritiskom i personaliziranim korisničkim profilima. Uz jednostavne kontrole svatko u kućanstvu može uživati u vrhunskoj kavi kod kuće.

    Vaš kućni barista

    Upoznajte svog baristu pomoćnika koji će vašu kavu učiniti boljom svaki dan. Možete ga upotrebljavati na aparatu ili u aplikaciji HomeID. Navedite koja zrna upotrebljavate i automatski će podesiti postavke kuhanja kako biste najbolje iskoristili zrna. Uz baristu pomoćnika možete podesiti jačinu, volumen ili temperaturu po želji, čak i ako kuhate na daljinu. Uvijek vam je na usluzi, tako da će svaka šalica imati okus kao da ju je pripremio stvarni barista u vašoj kuhinji.

    Autentičan okus hladne kave

    Uživajte u osvježavajućoj hladnoj kavi jednim pritiskom gumba – dobro uravnotežena i ugodna, spremna na zahtjev.

    40 % tiše uz tehnologiju SilentBrew**

    Naša patentirana tehnologija SilentBrew smanjuje zvukove koje aparat proizvodi kako biste više uživali u iskustvu kuhanja kave. Uporabom izolacije zvuka i tihog mljevenja, naši aparati proizvode 40 % manje buke od prijašnjih modela i imaju certifikat Quiet Mark.

    Aromatična kava od svježih zrna

    Kava poput one u kafiću počinje sa svježe mljevenim zrnima. Dodajte svoja omiljena zrna, odaberite kavu i pustite da ugrađeni mlinac oslobodi neodoljivu aromu i okus. Prilagodite veličinu mljevenja s pomoću jedne od 12 postavki, od sitne do krupne.

    Funkcija Extra Shot kavi daje još više okusa

    Uživajte u više okusa i jakoj kavi bez gorčine uporabom naše funkcije za dodatnu količinu kave. Dodatnu količinu kave možete dodati bilo kojem od naših recepata za kavu, osim u slučaju kad upotrebljavate funkciju mljevene kave.

    Trošite manje vode i energije uz ekološki način rada

    Upotrijebite ekološki način rada kako biste smanjili potrošnju vode i energije, bez kompromisa po pitanju kvalitete kave. Naša serija Philips Café Aromis omogućuje vam da prigušite glavni indikator i indikator šalice prije zadanog vremena, upotrebljavate manje vode tijekom ispiranja, brže prijeđete u stanje pripravnosti ili prigušite svjetlinu.

    Do 5000 šalica*** bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean

    Skuhajte do 5000 šalica bez potrebe za uklanjanjem kamenca zahvaljujući filtru AquaClean. Pročišćava vodu prije početka kuhanja kako bi kava imala bogatiji okus.

    Kuhajte na daljinu i dobijte savjete u aplikaciji HomeID

    Dobijte savjete za kavu, recepte i pomoć izravno iz aplikacije HomeID – vašeg digitalnog bariste za svaki korak vašeg putovanja.

    Dizajniran da uljepša vaš dom

    Aparat za kavu Philips Café Aromis s mlincem i nastavkom za mliječnu pjenu kuha ukusnu kavu, ali i čini vašu kuhinju ljepšom. Elegantna završna obrada, meke linije i intuitivni zaslon daju vašem domu europski dojam.

    Više šalica, manje nadopunjavanja

    Kuhajte kvalitetniju kavu i nadopunjavajte rjeđe zahvaljujući velikom spremniku za vodu od 1,9 l. Kavu možete poslužiti cijeloj obitelji ili prijateljima.

    Tehničke specifikacije

    • Opće specifikacije

      Izvor kave
      Svježa zrna
      Sudjelovanje korisnika
      Pritisak na gumb
      Prethodno programirani napici
      54
      Broj porcija
      2
      Tlak
      15 bara
      Ugrađeni mlinac
      Da
      Postavke mlinca
      12
      Kapacitet spremnika za zrna kave
      275 g
      Mliječna pjena
      Da
      Rješenje za mlijeko
      LatteGo Pro
      Spremnik za mlijeko
      0,25 l
      Kapacitet spremnika za vodu
      1,9 l
      Profili
      8
      Primarni materijal
      Plastika
      Sekundarni materijal
      Metal
      Tehnologija
      Tehnologija BrewExtract, prilagodba zrna, brzi početak, LatteGo Pro, SilentBrew
      Sučelje
      Intuitivni TFT zaslon na dodir od 4,3''
      Jamstvo
      2 godine
      Mogućnost povezivanja
      Da
      Dijelovi perivi u perilici posuđa
      Da

    • Tehnički podaci

      Razred energetske učinkovitosti
      Razred A
      Snaga
      1500 W
      Napon
      230 V
      Frekvencija
      50 Hz
      Količina u pakiranju
      1

    • Sigurnosna značajka

      Mjerač vremena za automatsko isključivanje
      Da
      Sigurnosni certifikati
      Da

    • Masa i dimenzije

      Duljina proizvoda
      452 mm
      Širina proizvoda
      251 mm
      Visina proizvoda
      389 mm
      Masa proizvoda
      9,3 kg
      Duljina paketa
      493 mm
      Širina paketa
      289 mm
      Visina paketa
      473 mm
      Masa paketa
      10 – 12,3 kg

    • Kompatibilnost

      Dodatna oprema u kompletu 1
      LatteGo Pro Hot
      Dodatna oprema u kompletu 2
      LatteGo Pro Cold
      Dodatna oprema u kompletu 3
      Filtar AquaClean
      Dodatni pribor u paketu 4
      Mjerna žlica
      Dodatni pribor u paketu 5
      Traka za provjeru tvrdoće vode
      Povezani pribor 1
      Tablete za uklanjanje ulja od kave
      Povezani pribor 2
      Sredstvo za uklanj. kamenca iz aparata za espresso

    • Trajnost

      Korisnički priručnik
      > 75 % reciklirani papir
      Ambalaža
      > 95 % reciklirani materijal

    • Država podrijetla

      Proizvedeno u
      Rumunjska

    • Energetska učinkovitost

      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      0,2 W
      Potrošnja energije isključenog uređaja
      n/a
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti na mreži
      0,4 W
      Vrijeme prije automatskog prebacivanja u stanje pripravnosti
      15 min
      Vrijeme prije automatskog prebacivanja u isključeno stanje
      n/a
      Vrijeme prije automatskog prebacivanja u mrežno stanje pripravnosti
      15 min
      Standard mjerenja
      EN 50564:2011

    • * u usporedbi sa svim drugim automatskim aparatima za espresso tvrtke Philips
    • ** U usporedbi s prethodnim aparatima za espresso tvrtke Philips
    • *** Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja
