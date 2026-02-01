EP8757/20
Okus kao u kafiću, osjećaj kao kod kuće
Uživajte u kavi kod kuće poput one u kafiću uz Philips Café Aromis. Pripremite više od 50 napitaka, od espressa do hladne kave, uz više zrna* kako biste pili kavu kao u kafiću. Izradite baršunastu vruću ili hladnu pjenu uz LatteGo Pro i očistite ga u 10 sekundi pod tekućom vodom.Saznajte više
Koja je tajna intenziteta kao u kafiću? Naša tehnologija BrewExtract dozira i preša više zrna* kod svakog kuhanja kako biste iz svog aparata za espresso dobili neusporedivi okus kao u kafiću. Želite da bude baš kako treba? Odaberite jednu od 7 razina intenziteta.
Kava poput one u kafiću mora imati baršunastu hladnu ili toplu mliječnu pjenu. U tome vam pomaže LatteGo Pro. Od cappuccina do ledenog lattea, naš sustav za mlijeko postiže rezultate kao u kafiću i s mlijekom i s biljnim napitcima. Siguran je za pranje u perilici posuđa, a kako nema cijevi, možete ga očistiti u 10 sekundi pod tekućom vodom. Uživajte u vrhunskoj pjeni uz LatteGo Pro: inovativni nastavak za mliječnu pjenu u našem aparatu za kavu.
Istražite više od 50 toplih i hladnih kava, od bogatog espressa do osvježavajuće hladne kave. Ovaj aparat za toplu i ledenu kavu idealan je za obitelji i kavopije koji kod kuće žele popiti kavu kao iz kafića.
Očistite LatteGo Pro u 10 sekundi pod tekućom vodom ili ga stavite u perilicu posuđa. Jedinica za kuhanje može se očistiti pod slavinom. Kad dođe vrijeme za program čišćenja, kao što je uklanjanje kamenca, aparat će vas voditi kroz postupak.
Intuitivni TFT dodirni zaslon od 4,3" omogućuje laku pripremu kave kuhanjem jednim pritiskom i personaliziranim korisničkim profilima. Uz jednostavne kontrole svatko u kućanstvu može uživati u vrhunskoj kavi kod kuće.
Upoznajte svog baristu pomoćnika koji će vašu kavu učiniti boljom svaki dan. Možete ga upotrebljavati na aparatu ili u aplikaciji HomeID. Navedite koja zrna upotrebljavate i automatski će podesiti postavke kuhanja kako biste najbolje iskoristili zrna. Uz baristu pomoćnika možete podesiti jačinu, volumen ili temperaturu po želji, čak i ako kuhate na daljinu. Uvijek vam je na usluzi, tako da će svaka šalica imati okus kao da ju je pripremio stvarni barista u vašoj kuhinji.
Uživajte u osvježavajućoj hladnoj kavi jednim pritiskom gumba – dobro uravnotežena i ugodna, spremna na zahtjev.
Naša patentirana tehnologija SilentBrew smanjuje zvukove koje aparat proizvodi kako biste više uživali u iskustvu kuhanja kave. Uporabom izolacije zvuka i tihog mljevenja, naši aparati proizvode 40 % manje buke od prijašnjih modela i imaju certifikat Quiet Mark.
Kava poput one u kafiću počinje sa svježe mljevenim zrnima. Dodajte svoja omiljena zrna, odaberite kavu i pustite da ugrađeni mlinac oslobodi neodoljivu aromu i okus. Prilagodite veličinu mljevenja s pomoću jedne od 12 postavki, od sitne do krupne.
Uživajte u više okusa i jakoj kavi bez gorčine uporabom naše funkcije za dodatnu količinu kave. Dodatnu količinu kave možete dodati bilo kojem od naših recepata za kavu, osim u slučaju kad upotrebljavate funkciju mljevene kave.
Upotrijebite ekološki način rada kako biste smanjili potrošnju vode i energije, bez kompromisa po pitanju kvalitete kave. Naša serija Philips Café Aromis omogućuje vam da prigušite glavni indikator i indikator šalice prije zadanog vremena, upotrebljavate manje vode tijekom ispiranja, brže prijeđete u stanje pripravnosti ili prigušite svjetlinu.
Skuhajte do 5000 šalica bez potrebe za uklanjanjem kamenca zahvaljujući filtru AquaClean. Pročišćava vodu prije početka kuhanja kako bi kava imala bogatiji okus.
Dobijte savjete za kavu, recepte i pomoć izravno iz aplikacije HomeID – vašeg digitalnog bariste za svaki korak vašeg putovanja.
Aparat za kavu Philips Café Aromis s mlincem i nastavkom za mliječnu pjenu kuha ukusnu kavu, ali i čini vašu kuhinju ljepšom. Elegantna završna obrada, meke linije i intuitivni zaslon daju vašem domu europski dojam.
Kuhajte kvalitetniju kavu i nadopunjavajte rjeđe zahvaljujući velikom spremniku za vodu od 1,9 l. Kavu možete poslužiti cijeloj obitelji ili prijateljima.
