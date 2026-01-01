2 godine jamstva
Novi
EP8757/12
Rezultati kao iz kafića uz tehnologiju BrewExtract
Svilenkasto glatka mliječna pjena uz LatteGo Pro
Više od 50 toplih i hladnih napitaka za svako raspoloženje
Čišćenje bez muke
Zaslon jednostavan za uporabu
Koja je tajna intenziteta kao u kafiću? Naša tehnologija BrewExtract dozira i preša više zrna* kod svakog kuhanja kako biste iz svog aparata za espresso dobili neusporedivi okus, kao u kafiću. Želite da bude baš kako treba? Odaberite jednu od 7 razina intenziteta.
Kava poput one u kafiću mora imati svilenkasto glatku hladnu ili toplu mliječnu pjenu. U tome vam pomaže LatteGo Pro. Od cappuccina do ledenog lattea, naš sustav za mlijeko postiže rezultate kao u kafiću i s mlijekom i s biljnim napitcima. Siguran je za pranje u perilici posuđa, a kako nema cijevi, možete ga očistiti u 10 sekundi pod tekućom vodom. Uživajte u vrhunskoj pjeni uz LatteGo Pro: inovativni nastavak za mliječnu pjenu u našem aparatu za kavu.
Istražite više od 50 toplih i hladnih kava, od bogatog espressa do osvježavajuće Cold Brew kave. Ovaj aparat za toplu i ledenu kavu idealan je za obitelji i kavopije koji kod kuće žele popiti kavu kao iz kafića.
u usporedbi sa svim drugim automatskim aparatima za espresso Philips
U usporedbi s prethodnim aparatima za espresso Philips
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja