  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom

Serija 5500Automatski aparat za espresso

EP5549/70

4.7
| (350) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
Odaberite jedan od 20 ukusnih recepata za kavu koje pruža LatteGo 5500. Od kave s mlijekom do osvježavajuće ledene kave, svaki napitak kuha se na idealnoj temperaturi sa savršenom aromom i pjenom. LatteGo priprema svilenkasto glatku pjenu, a čišćenje je jednostavno.
Uz LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom

  • 20 napitaka

  • LatteGo

  • Crna

Uživajte u 20 toplih i hladnih napitaka, jednim dodirom

Uživajte u 20 toplih i hladnih napitaka, jednim dodirom

Naših 20 recepata obuhvaćaju razne napitke, od toplih napitaka kao što su espresso, kave s mlijekom i cappuccina, sve do osvježavajućih ledenih kava. Kalibrirali smo sustav kuhanja tako da čak i ledene kave imaju jednako dobar okus kao i topli napitci.

Napravite svilenkasto glatku mliječnu pjenu uz sustav za mlijeko LatteGo

Napravite svilenkasto glatku mliječnu pjenu uz sustav za mlijeko LatteGo

Naša snažna tehnologija ciklonskog stvaranja pjene omogućuje vam pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene pritiskom gumba, čak i s biljnim alternativama mlijeku.

Manje čekanja i brže do kave uz QuickStart

Manje čekanja i brže do kave uz QuickStart

Više ne trebate čekati da se aparat zagrije. Naša funkcija QuickStart omogućuje kuhanje kave odmah po uključivanju. Aparat će se zagrijati sukladno odabranom receptu.

Tehničke specifikacije

Recenzije

4.7

od 5

350

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

Ivaa111

07/07/2025

Hrvatska

Kava doma kao u najboljim kafićima

Nakon nekoliko godina s aparatom u koji ide samo mljevena kava, odlučili smo preći na aparat u koji može kava u zrnu i to je nebo i zemlja. Toliko mogućnosti ima LatteGo 5500, a svaka vrsta kave je izvrsna! Jako zadovoljno odabirom, svi kod nas dolaze piti kavu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5500 EP5547/90 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5500 EP5547/90 Automatski aparat za espresso

Ante10

05/09/2024

Hrvatska

Top aparat za espresso, prezadovoljan

Nakon 4 godine sreće sa serijom 3000, odlučio sam se na upgrade na novu seriju 5000 i nisam požalio. Aparat je savršen. Znatno je tiši, izbor napitaka je ogroman, dodane su opcije s ledenom kavom, a sviđa mi se i opcija quick start jer ne moram čekati da se aparat ugrije da bi odabrao napitak. I dalje je jednostavan za održavanje, a i lijepo izgleda i podiže mi cijelu kuhinju. Apsolutna preporuka!

Prednosti

Izbor napitaka, dizajn, jednostavan za korištenje i održavanje, tihi rad, quick start funkcija

Mane

ništa za sada

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5500 EP5547/90 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5500 EP5547/90 Automatski aparat za espresso

holymoly_76

26/08/2024

Hrvatska

5/5 bez razmisljanja

Pet zvjezdica za ovaj vrhunski aparat za kavu! Probao sam kod prijatelja koji ima isti i odlucio se pocastiti. Bas gustamo u svakoj salici. Topla preporuka svima koji su u potrazi, Philips je ipak Philips.

Prednosti

Estetika Bezbroj funkcija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5500 EP5547/90 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5500 EP5547/90 Automatski aparat za espresso

Upozorenja

  1. Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2023.)

  2. U usporedbi s prethodnim aparatima za espresso tvrtke Philips

  3. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja