Nakon 4 godine sreće sa serijom 3000, odlučio sam se na upgrade na novu seriju 5000 i nisam požalio. Aparat je savršen. Znatno je tiši, izbor napitaka je ogroman, dodane su opcije s ledenom kavom, a sviđa mi se i opcija quick start jer ne moram čekati da se aparat ugrije da bi odabrao napitak. I dalje je jednostavan za održavanje, a i lijepo izgleda i podiže mi cijelu kuhinju. Apsolutna preporuka!