CP2008/01
Zamjenska glava za brijanje za Lady Shave
This shaving head for Philps Lady Shave contains the foil and cutting element. It clips onto your Ladyshave device's body. Replacing lost, worn or damaged components keeps your device effective for longer.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti s vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.
Dio koji se može zamijeniti
