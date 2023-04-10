Traži pojmove

    CP1975/01

    Zamjenski nastavak za masiranje vlasišta

    Nastavak za masiranje vlasišta s mekim klinovima stimulira vlasište vibracijom i blagom toplinom, što pomaže u istovremenom sušenju i masiranju vlasišta

    Kompatibilni proizvodi

    • Sušilo za kosu
    • Bijela/crna

    Tehničke specifikacije

    • Dijelovi koji se mogu zamijeniti

      Odgovara proizvodima za njegu kose
      • BHD286
      • BHD287
      • BHD827
      • BHD829
