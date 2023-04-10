Traži pojmove

    5000 series Nastavak za volumen

    CP1749

    Zamjenski nastavak za volumen za sušila za kosu

    Nastavak za volumen suši kosu, smanjuje statički elektricitet i povećava volumen.

    5000 series Nastavak za volumen

    Kompatibilni proizvodi

    Zamjenski nastavak za volumen za sušila za kosu

    Provjerite kompatibilnost u nastavku

    • Sušilo za kosu
    • Ljubičasti

    Jednostavno obnovite proizvod originalnim dijelovima tvrtke Philips

    Povremeno je potrebno osvježiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamjenskih dijelova tvrtke Philips. A sve to uz zajamčenu kvalitetu tvrtke Philips.

    Tehničke specifikacije

    • Dio koji se može zamijeniti

      Odgovara modelima proizvoda
      BHD512/00
