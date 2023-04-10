Traži pojmove

    7000 series Torbica

    CP1745

    Sigurno spremite aparat za oblikovanje

    Ova torbica omogućuje sigurno i higijensko spremanje Philipsovog aparata za oblikovanje. Osim toga, olakšava nošenje aparata za oblikovanje dok ste u pokretu.

    Gdje mogu kupiti ovaj rezervni dio?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti s vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Popis servisnih partnera
    Kompatibilni proizvodi

    • Aparat za ravnanje kose
    • Siva

    Jednostavno obnovite proizvod originalnim dijelovima tvrtke Philips

    Povremeno je potrebno osvježiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamjenskih dijelova tvrtke Philips. A sve to uz zajamčenu kvalitetu tvrtke Philips.

    Tehničke specifikacije

    • Dio koji se može zamijeniti

      Odgovara modelima proizvoda
      BHS752
