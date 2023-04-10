Traži pojmove

  • Zamjenska mlaznica za sušila za kosu Zamjenska mlaznica za sušila za kosu Zamjenska mlaznica za sušila za kosu

    3000 series Mlaznica za sušenje

    CP1705

    Zamjenska mlaznica za sušila za kosu

    Mlaznica sušila za kosu pomaže u protoku vrućeg zraka dok sušite kosu, smanjuje statički elektricitet i povećava volumen.

    Saznajte više

    3000 series Mlaznica za sušenje

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Pribor za njegu kose

    Gdje mogu kupiti ovaj rezervni dio?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti s vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Popis servisnih partnera
    Podrška korisnicima

    Kompatibilni proizvodi

    Gdje mogu pronaći broj modela?
    Pronalaženje broja proizvoda
    Gdje mogu pronaći broj svog proizvoda?
    pronađeni proizvodi za Nisu pronađeni proizvodi za

    Zamjenska mlaznica za sušila za kosu

    Provjerite kompatibilnost u nastavku

    • Sušilo za kosu
    • Crna

    Jednostavno obnovite proizvod originalnim dijelovima tvrtke Philips

    Povremeno je potrebno osvježiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamjenskih dijelova tvrtke Philips. A sve to uz zajamčenu kvalitetu tvrtke Philips.

    Tehničke specifikacije

    • Dio koji se može zamijeniti

      Odgovara modelu proizvoda
      • BHD308
      • HD356
    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.